"Tesis yönetimi Türkiye'de yeni ve büyüyen bir sektör"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen "2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, tesis yönetiminin Türkiye'de yeni ve büyüyen bir sektör olduğunu söyledi.

1990'lı yıllarda İstanbul'da, plaza ve alışveriş merkezlerinin inşaatıyla faaliyetlerine başlayan sektörün, son 20 yılda şehirlerde büyük bir hızla yayıldığını belirten Kurum, sektörün 20 yılda nasıl bu kadar büyüdüğü sorusuna, "istikrarlı ve yapı sektörünün tüm potansiyelini harekete geçiren bir iktidar" yanıtını verdiklerini aktardı.

Kişi başına düşen gelir ve alım gücünün artmasının emlak sektöründe nitelikli konut projelerinin sayısını artırdığını anlatan Kurum, "Bu 20 yılda plansız ve çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir karar aldılar ve 'Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız.' dediler. Kentsel dönüşüm ve toplu konut faaliyetleri hayatımızın önemli birer parçası haline geldi. Türkiye'mizin ve milletimizin zenginleşmesiyle gecekondu mahalleleri ve çöküntü alanları yerlerini hızla toplu konutlara ve vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilecekleri sitelere dönüştürdük." dedi.

"VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI GİDERECEK DÜZENLEMELERİ DESTEKLEYECEĞİZ"



Bakan Kurum, toplu yapıların yoğun olması, nüfusu 5 bini geçen sitelerin yaygınlaşmasının tesis yönetiminin önemini daha da artırdığını ifade etti.

Şehirlerde yaşayan nüfusun artıp, taleplerin de çeşitlendiğini aktaran Kurum, bu talep ve ihtiyaçların inşaat faaliyetlerini dönüştürdüğünü, büyük sitelerdeki hizmetlerin sürekliliğini de mecbur kıldığını vurguladı.

Bakan Kurum, TRKTYD Başkanı Suat Sandalcı'nın bakanlık bünyesinde bir şube müdürlüğü kurulması yönündeki talebine değinerek, "Şube müdürlüğü, daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı bir ihtiyaçsa bunu hemen kuracağız. Burada vatandaşlarımızın refahını yükseltecek, bu noktadaki ihtiyaçları giderecek yönetmelikler, kanuni düzenlemeler noktasında da her türlü desteği bugüne kadar verdik, inşallah bundan sonra da vereceğiz." diye konuştu.

İstanbul gibi büyük şehirlerdeki sitelerde güvenliğin tesis edilmesi için İçişleri Bakanlığıyla önemli bir mevzuat çalışması yürüttükleri bilgisini paylaşan Kurum, "Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler" hedefleri doğrultusunda da çevreye ve iklime duyarlı, güvenli, sağlam, kimlikli yapılara sahip, kültürel değerleri yaşatan şehirler inşa etmek için çalıştıklarını ifade etti.

İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmaları kapsamında binalardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak, yeşil bina ve enerji verimli yapıları artırmak için de çalışmalar yürüttüklerinden söz eden Kurum, bu durumun herkes için bir zaruret olduğunun altını çizdi.

SİTELERDE "SIFIR ATIK" ÇALIŞMALARI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" hareketine değinen Kurum, Sıfır Atık'ın özellikle konut alanlarında yaygınlaştırılması için site yönetimlerine büyük iş düştüğüne işaret etti.

Mahalle kültüründe "komşu" olgusunun önemine dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Bizi biz yapan değerleri unutmamamız lazım. Maalesef öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki karşı komşusunu tanımayanlar var. Bu kültürü kaybetmememiz lazım. Gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Her sitemizi, mahalle kültürümüzün yaşandığı, insanımızın birbirine yakınlaşmasını sağlayacak, çocuklarımızın tanışmasını, muhabbetin, komşuluğun, yardımlaşmanın en güzel örneklerini öğrenecekleri birer sevgi, saygı ve şefkat mekanı haline getirmek zorundayız. Bakanlık olarak ülkemizin farklı yerlerinde vatandaşımızın yoğun olduğu yerlerde, millet bahçelerinde ve alışveriş mekanlarında 'çevre müfettişlerimiz' için, yavrularımız için çeşitli çevre etkinlikleri düzenliyoruz. Sizden de bakanlığımızla ortak veya ayrı benzer etkinlikleri yapmanızı bekliyoruz. Sıfır Atık hareketimizi bir kültüre dönüştürme yolunda ülkemize destek olmanızı özellikle rica ediyorum, bekliyorum."

TRKTYD'DEN SİTELERDE ŞARJ ÜNİTESİ KURULUMUNA YÖNELİK ÇALIŞMA



Kurum, yaptıkları mevzuat düzenlemeleriyle Togg başta olmak üzere elektrikli araçlara olan ihtiyacın daha da yoğunlaşacağı düşünülerek, kapalı mekan içermeyen şarj ünitelerinin ruhsat alınmadan tesis edilmesine imkan sağladıklarını hatırlatarak, "Derneğimiz de (TRKTYD), çok kısa bir süre önce ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg'un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması için bir çalışma başlattılar ve çok kısa süre içerisinde 6 bin 800 sitenin talebini, vatandaşlarımızın yeni otomobilimize gösterdikleri hassasiyetin önemli bir yansıması olarak görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında boşa akan yağmur sularının binaların rezervuarlarında, artan suların bahçelerde kullanılmasına yönelik yaptıkları çalışmalardan bahseden Bakan Kurum, ayrıca 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılar için yağmur suyu depolama sistemini zorunlu hale getirdiklerini anlattı.

Bu çalışmanın aidat giderlerini de düşüreceğini vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Şarj ünitelerinin kolaylıkla yapılması için, site yönetimlerinde karar alınamaması, toplantı yeter sayısının sağlanamaması gibi aksaklıkların giderilmesi için de bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda Kat Mülkiyeti Kanunu'nda gerekli kolaylıkların getirilebilmesi için hazırladığımız düzenlemeleri ilgili Bakanlıklarımızla müzakere ederek hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah bunu da yaptığımızda, süreçle ilgili adımlarımızı hızla atmış olacağız. Rahmetli Turgut Cansever'in dediği gibi, 'İnsanın en asli vazifesi yaşadığı dünyayı güzelleştirmektir.' Bizler yaşadığımız mekanları ne kadar güzel, ne kadar temiz, sağlıklı ve güvenli kılarsak, evlatlarımıza da o kadar temiz bir ülke ve dünya bırakırız. Türkiye Yüzyılı fişeği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ateşlenmiştir. Bu yüzyılı inşa edecek olan ise evlatlarımızdır, gençlerimizdir. Bu anlamda omuzlarımızda ciddi bir yük ve tarihi bir sorumluluk var."

Konuşmaların ardından TRKTYD Başkanı Suat Sandalcı, Bakan Murat Kurum'a tablo hediye etti.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı.