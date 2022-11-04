VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Bakan Koca: TUS'ta yerleşme oranı yüzde 99
Biden: Cumhuriyetçiler Kongre'de çoğunluğu kazanırsa beni azledecekler
Litvanya Cumhurbaşkanı'ndan 'Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki önemli rolüne' vurgu
İşten çıkarmalara başlayan Twitter, ofislerini geçici olarak kapattı
Ovit Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek tüpten sağlanıyor
Zelenskiy kritik altyapıların korunmasına ilişkin kararname imzaladı
Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz'ın acı günü!
Bakan Kurum: Şu an sahada devam eden 20 milyar liralık yatırımımız var
Musk'tan 'Twitter' açıklaması: Gelirinde büyük düşüş yaşandı
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Bakan Koca, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli ile ilgili acı haberi duyurdu
KKTC'den ABD'nin 'Kıbrıs' açıklamalarına tepki: Çözüm beyanları inandırıcı değil
Altun: Dezenformasyondan arınmış bir kamusal alana ihtiyacımız var
Yunanistan bölgede art arda tatbikata hazırlanıyor
Putin: Herson'da yaşayanların tehlikeli alanlardan çıkarılması gerekiyor
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
“Yunus Çocuk” vizyon için gün sayıyor
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
AB, Belçika'da binlerce sığınmacının sokağa terk edilmesiyle ilgili sessizliğini koruyor
Bakan Kirişci, tarımsal destekleme ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını bildirdi
Rumlar Akdeniz'deki 2 ayrı parselde yeni sondaj planlıyor
"Türkiye tahıl koridorunun insanlık için hayati olduğu kanaatiyle hareket etmektedir"
"Ulaşamadığımız tek bir kadının kalmaması için tüm Türkiye'de her bir hanenin kapısını çalıyoruz"
04 Kasım 2022 Cuma 19:36:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 19:36:00

Bakan Kurum: Şu an sahada devam eden 20 milyar liralık yatırımımız var

Kaynak: DHA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykoz Tokatköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Bakan Kurum "İstanbul'umuzda son 20 yılda çevre ve şehircilik alanında 100 milyar liralık yatırımları tamamladık. Şu anda sahada devam eden tam 20 milyar liralık yatırım ile milletimize hizmet ediyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, saat 14.30'da Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Proje kapsamında Tokatköy Mahallesi'ndeki 82 bin 792 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında toplam 776 yeni konut ve 47 de iş yeri yapılacak.

'20 YILDIR MUHALEFET HANGİ İŞ OLURSA OLSUN ONUN KARŞISINDA'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Tokatköylülere verdiği sözleri tuttuğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarına ilişkin birçok sözler vermiştik. Çok şükür bu sözlerin hepsini tuttuk. Belediye başbakanımız projeyi yaparken ki sorunlarını anlattılar. Biz aynı manzarayı 20 yıldır görüyoruz. 20 yıldır milletimizin yararına hangi iş olsa işte ana muhalefet o işin tam karşısında. Şimdi yavru muhalefetleri ile masa etrafındakiler hem de onları destekleyen masada olmayan anlayışla 20 yıldır karşılaşıyoruz. Hamd olsun biz hep milletimizle birlikte yol yürüdük. İnşallah aynı anlayışla hizmet siyaseti anlayışıyla yol yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadim medeniyetimizin başkentliğini yürütmüş İstanbul'umuzda son 20 yılda çevre ve şehircilik alanın 100 milyar lira yatırımları bir bir tamamladık. Şu anda sahada devam eden tam 20 milyar liralık yatırım ile milletimize hizmet ediyoruz" diye konuştu.

'EVLERİNİZE GİRENE KADAR KİRA YARDIMI ALMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ'

Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla birlikte başta İstanbul'umuz olmak üzere 81 ilimizde çarpık kentleşmeden ve riskli yapılardan vatandaşımızı arındıracak adımları atıyoruz. İstanbul'umuzda 39 ilçemizde sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden çevre yatırımlarına yine altyapı yatırımlarından üstyapı yatırımlarına her alanda yaptığımız çalışmalara da hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün İstanbul'umuzda 2012 yılından bu yana bitirdiğimiz 300 bini aşkın kentsel dönüşüm konutumuzu tamamladık ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. İşte bugün Beykoz'umuzda, Tokatköy Mahallemizde sizlerle birlikte 776 yeni yuvamızın ve 47 dükkânımızın temellerini atmanın heyecanını yaşıyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın rızasını aldık yüzde 90'a yakın anlaşma yaprak yerinde hızlı gönüllü anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecimizi başlattık. Tabi bu süreçte vatandaşlarımıza, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kira yardımlarımızı, taşınma yardımları yapıyoruz. Evlerinize girene kadar kira yardımlarınız almaya devam edeceksiniz" dedi.

Etiketler : Murat Kurum İklim Değişikliği Kentsel Dönüşüm Projesi
“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

Yaş farkı şaşırttı

Yaş farkı şaşırttı
Tarkan'dan tebrik geldi

Tarkan'dan tebrik geldi
40 bin kişiye görsel şov

40 bin kişiye görsel şov
Benden nefret eden çok insan var

Benden nefret eden çok insan var
"Ersay Üner Cover"ı

"Ersay Üner Cover"ı

‘Krem ve karamel'

‘Krem ve karamel'
Yeni aşkı ‘Kurt Adam'

Yeni aşkı ‘Kurt Adam'
Tek rakibi Eddie Murphy

Tek rakibi Eddie Murphy

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX