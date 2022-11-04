Bakan Kurum: Şu an sahada devam eden 20 milyar liralık yatırımımız var

Bakan Kurum: Şu an sahada devam eden 20 milyar liralık yatırımımız var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, saat 14.30'da Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Proje kapsamında Tokatköy Mahallesi'ndeki 82 bin 792 metrekarelik kentsel dönüşüm alanında toplam 776 yeni konut ve 47 de iş yeri yapılacak.

'20 YILDIR MUHALEFET HANGİ İŞ OLURSA OLSUN ONUN KARŞISINDA'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Tokatköylülere verdiği sözleri tuttuğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarına ilişkin birçok sözler vermiştik. Çok şükür bu sözlerin hepsini tuttuk. Belediye başbakanımız projeyi yaparken ki sorunlarını anlattılar. Biz aynı manzarayı 20 yıldır görüyoruz. 20 yıldır milletimizin yararına hangi iş olsa işte ana muhalefet o işin tam karşısında. Şimdi yavru muhalefetleri ile masa etrafındakiler hem de onları destekleyen masada olmayan anlayışla 20 yıldır karşılaşıyoruz. Hamd olsun biz hep milletimizle birlikte yol yürüdük. İnşallah aynı anlayışla hizmet siyaseti anlayışıyla yol yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadim medeniyetimizin başkentliğini yürütmüş İstanbul'umuzda son 20 yılda çevre ve şehircilik alanın 100 milyar lira yatırımları bir bir tamamladık. Şu anda sahada devam eden tam 20 milyar liralık yatırım ile milletimize hizmet ediyoruz" diye konuştu.

'EVLERİNİZE GİRENE KADAR KİRA YARDIMI ALMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ'

Bakan Kurum, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla birlikte başta İstanbul'umuz olmak üzere 81 ilimizde çarpık kentleşmeden ve riskli yapılardan vatandaşımızı arındıracak adımları atıyoruz. İstanbul'umuzda 39 ilçemizde sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden çevre yatırımlarına yine altyapı yatırımlarından üstyapı yatırımlarına her alanda yaptığımız çalışmalara da hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün İstanbul'umuzda 2012 yılından bu yana bitirdiğimiz 300 bini aşkın kentsel dönüşüm konutumuzu tamamladık ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. İşte bugün Beykoz'umuzda, Tokatköy Mahallemizde sizlerle birlikte 776 yeni yuvamızın ve 47 dükkânımızın temellerini atmanın heyecanını yaşıyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın rızasını aldık yüzde 90'a yakın anlaşma yaprak yerinde hızlı gönüllü anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecimizi başlattık. Tabi bu süreçte vatandaşlarımıza, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kira yardımlarımızı, taşınma yardımları yapıyoruz. Evlerinize girene kadar kira yardımlarınız almaya devam edeceksiniz" dedi.