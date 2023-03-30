Bakan Kurum: Sonuna kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız

Bakan Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki iftar programın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Depremin ilk gününden bu yana 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin deprem bölgesi için seferber olduğunu vurgulayan Kurum, "Tek yürek oldular ve depremin o karanlık gecesinden itibaren seferberlik ruhu ve şuuruyla hareket ediyoruz. Bu aziz millete de bu yakışır. Bu asil millet her zaman zor günlerde bir, beraber, kardeş olmuştur. Böylece büyük Türkiye olmuştur." diye konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşların, devletin tüm imkan ve kurumlarıyla afet bölgesinde el ele ve omuz omuza seferberlik anlayışıyla çalıştığını dile getirdi.

Allah'ın izniyle bundan sonra da aynı anlayışla bölgede çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız yarın Gaziantep'te sizlerle bir arada olacak. Teşrifleriyle depremden hemen sonra başlattığımız, 52. günde 65 bin konut rakamına ulaştığımız, Gaziantep'te de sayısı 10 bine ulaşan konutlarımızın temel atma törenini sizlerle birlikte yapacağız. Hep birlikte inşallah önce temellerini atacağız, ardından da bir yıl sonra yeni Nurdağı ve İslahiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. O gün de sizin evinizde ramazan ayında, bayramda misafiriniz olacağız.

Çocuklarımız, ülkemizin güzel insanları her şeyin en iyisini, güzelini hak ediyor. Biz de sizlere layık olabilmek için mücadelemizi Allah'ın izniyle sonuna kadar sürdüreceğiz, sonuna kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız, elimizi çekmeyeceğiz ve burada sizlerle olacağız. Hep daha iyisini, daha güzelini yapabilmek için uğraşımızı vereceğiz."

Bakan Kurum, bakanlıklarının himayesindeki sivil kadın hareketi olan "Doğanın Anneleri" üyelerinin Nurdağı ilçesine geldiğini, çocuk ve ailelere ulaştıklarını, acılarını dindirmek için çalıştıklarını vurguladı.