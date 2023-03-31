Bakan Kurum: Sayısı 62 bine ulaşan yuvalarımızın harcını Gaziantep ve Kilis'te aynı anda karıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te düzenlenen toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Medeniyetin kalesi Gaziantep ve serhat şehri Kilis'te yeni yuvaların temellerinin bugün atılacağını aktaran Kurum, "Ben şimdiden yeni yuvalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni iş yerlerimizin bereketli olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, burada yaşadığımız acının üstesinden gelmek için depremin 4. saati itibarıyla biz de buradaydık. Bakan arkadaşlarımızla belediye başkanlarımızla, valilerimizle, vatandaşımızla birlikte devlet-millet bir, birlik ve tek yürek olduk." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların tüm süratle devam ettiğini aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Sizler için, yavrularımızın geleceği için ne kadar çaba göstersek ne kadar gayret etsek azdır. Emin olun sizin haklarınızı ödeyemeyiz. O yüzden biz de sizlere Şehitkamil'imizin, Şahinbey'imizin huzurlarında söz veriyoruz. Gaziantep'i ve Kilis'i yeni yuvalarıyla yeni yaşam alanlarıyla tüm yeşil alanlarıyla sosyal donatılarıyla ayağa kaldırmak için tüm ekibimizle birlikte gece demeden, gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız ve inşallah bizim o güzel yuvalarımızı sizlere bir an önce teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım tüm deprem bölgesinde yeni yuvalarımız için 15. günde ilk sözleşmelerimizi imzaladık ve ardından Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da temellerimizi attık. İşte bugün de değerli kardeşlerim, sayısı 62 bine ulaşan yuvalarımızın harcını Gaziantep ve Kilis'te aynı anda karıyoruz. Bu harcı kararken, bu harçları dökerken Hacı Bayram Veli'nin 'Şehri inşa etmek insanı da inşa etmektir' sözünü asla ve asla unutmayacağız. 11 şehrimizi, ilçelerimizi, köylerimizi ihya ederken, sizin gönlünüzü de yüreğinizi de umudunuzu da inşa ettiğimizi aklımızdan bir an olsun çıkarmayacağız ve buradan bir kez daha söylüyoruz, nasıl ki bu ülkenin tüm dev eserlerinin teminatı Cumhurbaşkanımız olmuşsa bu kutlu beldelerin yeniden ayağa kalkmasının da teminatı, bu ülkede 5 milyon yeni yuva kuran Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır ve değerli kardeşlerim inşallah bir dahaki ramazan ayında yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle sıcak yuvalarımızda buluşacağız. Birlikte yepyeni hikayeler yazacağız, yavrularımızı yeni yuvalarına hep birlikte kavuşturacağız diyorum."