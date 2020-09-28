Bakan Kurum duyurdu! Salda Gölü için yasak geldi

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28 Eylül 2020 Pazartesi 13:39:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 13:39:00

Bakan Kurum: Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, plaj kullanılmayacak

Kaynak: AA

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nün, 'Beyaz Adalar' bölgesinin endemik türlere ev sahipliği yapan ve göle rengini veren yapıların kuluçka merkezi olduğunu belirterek, 'Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz. Buna göre; 15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır' açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, Salda Gölü'nün Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri olduğunu belirtti. Bu doğa harikasının hep güzel kalmasını, nesiller boyunca yaşamasını istediklerini belirten Kurum, bütün çalışmalarının da bu yönde olduğunu vurguladı. Kurum, "Bölgedeki ekosistemi ve su kalitesini sürekli takip ediyoruz. Daha önce, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla korunan alan büyüklüğünü 7 kat artırdığımız ve Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Salda ve çevresinde yapılaşmayı yasakladık. Bölgedeki kaçak yapıları yıktık ve sadece vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidereceği, doğal malzemelerden oluşan kullanım alanları oluşturduk. Göl yakınına araç park edilmesini engelledik. Göl çevresini dumansız hava sahası ilan ettik. 24 saat aktif kamera sistemi ile bölgeyi koruma çemberine aldık ve vatandaşlarımızın da www.saldagolu.gov.tr adresinden anbean takip etmesine olanak sağladık" dedi.

'GÖLE GİRİLMEYECEK, YÜZÜLMEYECEK VE PLAJ KULLANILMAYACAK'

Bakan Kurum, Salda'nın korunmasına dair akademisyenler ve STK temsilcilerinden oluşan Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun tavsiyelerini uygulamaya geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurulun yeni tavsiye kararı doğrultusunda Salda Gölü ve çevresinde aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik. Salda Gölü’nü diğer göllerden ayıran en önemli özellik; eşsiz beyaz kumsalıdır. Bu kumsal rengini hassas bir ekolojik etkileşime borçludur. Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü bu alanı ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla göl çevresinde en büyük tahribat bu alanda oluşuyor. Beyaz adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle rengini veren yapıların kuluçka merkezidir. Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz. Buna göre; 15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır. Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık. Kurulumuzun tavsiyesi doğrultusunda aldığımız bu yeni karar ve çalışma; Salda Gölü Çevre Koruma Projemizin bir parçasıdır. Bu kararla; Salda’nın eşsiz güzelliğini daha da korunaklı hale getiriyoruz. Tek gayemiz bu eşsiz güzelliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak."

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