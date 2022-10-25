VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Nebati: Cari açığın finansmanında sorun yok
BM'den Malezya'nın Myanmarlı sığınmacıları sınır dışı etmesine tepki
Wideangle Blockchain ve Web3 dünyasına merhaba dedi
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Suudi Prens, Biden ile alay etti
Akşener CHP'yi şımarıklıkla suçladı! "İpin ucu kaçtı"
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya CHP'lilerden çirkin saldırı!
Bakan Kurum rakam verdi: Konutlara 8 milyona yakın başvuru yapıldı
Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi Başladı
Yüzyılın Projesi'nde tarihi gün... Dev projede ilk temel atıldı!
Bakan Akar: "Son derece alçakça bir iftira"
Türkiye doğal gazda merkez ülke olacak! Bakan Dönmez: Çalışmalar tamamlanmak üzere...
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: "Cumhurbaşkanlığı yapboz sahası değildir"
Dünyada ilk, Türkiye'de geliştirildi... Yurt dışından talep yağıyor
Almanya'dan 'U' dönüşü: Boru hattı gazına ihtiyacımız olacak
Biden'dan ara seçim yorumu: Demokratlar akıntıya karşı kürek çekiyor
ABD: Rusya nükleer silah kullanırsa sonuçları ağır olacak
Ağır sınıf insansız kara aracı Kapgan vitrine çıkıyor
Cemevlerine yönelik düzenleme Komisyon'dan geçti
Madenci yakınları için nakdi destek ve iş imkanı torba kanun teklifine eklendi
İzmir'de 155 düzensiz göçmen yakalandı
NATO, Rusya'nın “kirli bomba” iddiasını reddetti
ABD'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Hakkari'de iki bölge "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Palamut bir var bir yok
25 Ekim 2022 Salı 15:35:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 15:35:00

Bakan Kurum rakam verdi: Konutlara 8 milyona yakın başvuru yapıldı

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim, İlk İşyerim Projesi'ne 8 milyona yakın başvuru olduğunu belirterek, "Bugün duygularımızın zirve yaptığı bir gün. Milletimiz yıllar yılı gecekondulara mahkum edildi." dedi.

Tarihi sosyal konut projesinde 17 ilde 5 bin 615 konutun temelleri eşzamanlı atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Temel Atma töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Sincan mazlumların gür sesi, dünya lideri Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır mıyız? Milletin adamıyla, buluşmaya hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Bugün coşkunuz da heyecanınızla muhteşemsiniz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük Sosyal Konut projesinden buradan temellerini atacağımız 17 ilimize 85 milyon aziz milletimize selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz.

Bundan tam 40 gün önce Cumhurbaşkanımız milletimize yüz binlerce yeni yuva ve iş yerinin yapılacağının müjdesini verdiler. Bugün de ilk evim ilk iş yerim kapsamında 17 ilimizde aynı anda tam 5615 yeni yuvamızın temellerini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün sizler tüm dünyaya devletimizle milletimizin birlikte nasıl bir istikbale yürüdüğünü görüyorsunuz.

Türkiye Yüzyılı'nın hangi müjdelere sahne olacağını gösteriyorsunuz. 8 milyona yakın başvuruyla devletine güvenen ve bu kutlu yolda bizi her daim destekleyen 85 milyon kardeşimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz sizlere sevdalıyız, milletimize aşığız, dualarına talibiz. Milletimizin gönlüne talibiz.

Bugün duygularımızın zirve yaptığı bir gün. Bu ülkede milletimiz yıllar yılı gecekondulara mahkum edildi. Dede, nine, anne, babalarımız benim de yuvam olsaydı diye hayal kurdular.

Etiketler : Bakan Murat Kurum Başkan Erdoğan TOKİ
Kırmızı imaj

Kırmızı imaj
‘Ökten' değil ‘Gürsaçer' diyeceksiniz

‘Ökten' değil ‘Gürsaçer' diyeceksiniz
Tarihi defile

Tarihi defile
Metin'siz ilk sahne

Metin'siz ilk sahne
Harbiye'de büyüledi

Harbiye'de büyüledi
Dürüst erkek olsun

Dürüst erkek olsun
Hafsanur ile yemek yapıyoruz

Hafsanur ile yemek yapıyoruz
Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor

Pars'ın sevdiği yemekler kitap oluyor
Evlat edinme isteği

Evlat edinme isteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX