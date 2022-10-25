Bakan Kurum rakam verdi: Konutlara 8 milyona yakın başvuru yapıldı

Tarihi sosyal konut projesinde 17 ilde 5 bin 615 konutun temelleri eşzamanlı atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Temel Atma töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Sincan mazlumların gür sesi, dünya lideri Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazır mıyız? Milletin adamıyla, buluşmaya hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. Bugün coşkunuz da heyecanınızla muhteşemsiniz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük Sosyal Konut projesinden buradan temellerini atacağımız 17 ilimize 85 milyon aziz milletimize selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz.

Bundan tam 40 gün önce Cumhurbaşkanımız milletimize yüz binlerce yeni yuva ve iş yerinin yapılacağının müjdesini verdiler. Bugün de ilk evim ilk iş yerim kapsamında 17 ilimizde aynı anda tam 5615 yeni yuvamızın temellerini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün sizler tüm dünyaya devletimizle milletimizin birlikte nasıl bir istikbale yürüdüğünü görüyorsunuz.

Türkiye Yüzyılı'nın hangi müjdelere sahne olacağını gösteriyorsunuz. 8 milyona yakın başvuruyla devletine güvenen ve bu kutlu yolda bizi her daim destekleyen 85 milyon kardeşimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz sizlere sevdalıyız, milletimize aşığız, dualarına talibiz. Milletimizin gönlüne talibiz.

Bugün duygularımızın zirve yaptığı bir gün. Bu ülkede milletimiz yıllar yılı gecekondulara mahkum edildi. Dede, nine, anne, babalarımız benim de yuvam olsaydı diye hayal kurdular.