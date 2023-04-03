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03 Nisan 2023 Pazartesi 19:02:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 19:02:00

Bakan Kurum: Milletimize ne söz verdiysek tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz

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Balıkesir'de Toplu Açılış ve Temel Atma Töreninde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Milletimize ne söz verdiysek tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz.' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

- Milletimize ne söz verdiysek tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz.

- 6 ilimizde temellerimiz attık. Kalan 5 ilimizde de inşallah yine milletimizle birlikte temellerimizi atacağız. Şu an 11 ilimizde, 70 bin yapım sürecini başlattık.

- 21 yıldır ülkemizin her yerinde yaptığımız gibi deprem bölgesini de ayağa kaldırmak için milletimizle el ele, gönül gönüle tek yumruk olacağız.

- Tüm bu yapılan eserlerin teminatı kim diye bize soruyorlar. Biz de diyoruz ki 20 yıldır bu ülkede bu dev eserlerin yapılmasında çalışan liderimiz kimse, teminatı cumhurbaşkanımızdır.

Etiketler : bakan kurum murat kurum çevre ve şehircilik bakanı balıkesir

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