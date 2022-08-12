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12 Ağustos 2022 Cuma 20:37:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 20:38:00

Bakan Kurum: Konut projesi sayesinde konut fiyatları ve kiralarda düşüş başladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı konut projesine ilişkin, "Bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek" dedi.

Bakan Kurum, Gaziantep'te inşa edilecek Yeşilvadi 3 Katlı Köprülü Kavşağı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'i göz bebekleri olarak gördüklerini, bu aziz şehre TOKİ eliyle bugüne kadar toplam yatırım değeri 6,8 milyarı bulan eserler kazandırdıklarını söyledi.

Kente 20 bin 500 yeni yuva kazandırdıklarını, camiler, okullar, sağlık ocakları, kamu binaları, spor salonları, 33 bin seyirci kapasiteli stadyum armağan ettiklerini anlattı.

"KONUT KAMPANYASIYLA TÜRKİYE KAZANACAK"

Yeni konut yapımlarıyla ilgili de müjdeler veren Kurum, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk müjdesini verdiler. Cumhurbaşkanımız Antep'e çok yüksek sayıda bir konut yapılması talimatını bizlere verdiler. Biz de inşallah Gaziantep'imize TOKİ eliyle 10 bin yeni konut yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin yapacağı 3 bin 500, Şahinbey Belediyemizin inşa edeceği 1500 konutla beraber toplam 15 bin yeni yuvayı sizlere armağan ediyoruz. Tabii bizim şu anda Antep'in dört bir yanında 50 ve 100 bin sosyal konut projemizdeki 8 bin 135 konutumuzu ve biten 20 bin 500 yeni yuvamızı da eklediğimizde Antep'imize 43 bin 500'den fazla konut kazandırmış olacağız.

İşçi kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz, yeni evli kardeşlerimiz, engelli ve emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz yeni yuvalarına en uygun ödeme koşullarıyla, kira öder gibi sahip olacaklar. Şuna inanın, bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek. Yüzlerce sektörü ilgilendiren bu konut kampanyasıyla mobilyacısından camcısına, marketinden inşaat sektörüne, tüm esnaflarımız 85 milyon kazanacak, Antep kazanacak, Türkiye kazanacak."

KENTTEKİ YATIRIMLAR

İller Bankası ile bu zamana kadar 2,2 milyar liralık yatırımla 86 eseri Gaziantep'e kazandırdıklarını, 468 milyon liralık 16 yatırımın ise olanca hızıyla devam ettiğine işaret eden Kurum, kentte yapılan projelerin detaylarını anlattı.

Toplam maliyeti 290 milyon lira olan yağmur suyu, içme suyu altyapı hatları, 6 bin metre uzunluğundaki bağlantı yolları, 3 alt geçidi ile iki ana aks üzerinde inşa edilecek Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak projesinin de ulaşımda çok önemli bir dönüm noktası olacağına işaret eden Kurum, "Hem kazaları en aza indirecek hem de Yeşilvadi Millet Bahçesi girişinden başlayarak pek çok mahallemizin de bağlantısını sağlayacak. Bu kavşak sayesinde vatandaşlarımız ciddi bir yakıt tasarrufu yapmış olacak. Böylece çevre kirliliği, hava kirliliği en aza inecek. Her şeyden öte Anteplilerin yıllardır beklediği sorun çözülecek, trafik yoğunluğu azalacak. Kısacası kavşağımız canımız için, malımız için, çevremizin geleceği için büyük bir fayda sağlayacak." diye konuştu.

Millet için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Kurum, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Tek bir gayemiz var, tarih yazdığımız Antep'ten aldığımız güçle, sizlerden aldığımız dualarla, milletimizden aldığımız destekle yeni bir tarih, yeni bir destan, yeni bir zafer hikayesi yazmak. İşte bu noktada 2023 seçimleri büyük bir önem arz ediyor. Bu seçimde 'durmak yok yola devam' diyenler ile 'neme lazımcılar' yarışacak. Bu seçimde ülkesine hizmetkar olanlarla ülkesini küresel lobilere şikâyet edenler yarışacak. Dünyanın göz bebeği Antep'ten 'Dünya beşten büyüktür' diye haykıranlarla 'Aman kimseyi rahatsız etmeyelim' diyenler mücadele edecek. İlk günkü aşkla, azim ve kararlılıkla büyük Türkiye için çalışacağız. Buradan hep birlikte söz veriyoruz, çalınmadık kapı, girilmedik hane bırakmayacağız. 781 mahallemizin tamamında, bütün gönüllere dokunacağız. 2023 seçimlerinde, cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla, yeni bir rekorla destekleyeceğiz."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek hiçbir olay yaşamadan 10 bin 250 evi yıktıklarını söyledi.

Bu kapsamda yeni yollar ve yeşil alanlar yaptıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şimdi temeli atılan 3 katlı köprülü kavşağı da 2023'te tamamlayarak hizmete açacaklarını belirtti.

Bakan Kurum'a Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Ali Şahin ve Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da eşlik etti.

Öte yandan Murat Kurum, kentteki temasları kapsamında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Etiketler : Bakan Kurum Pençe-Kilit Operasyonu sosyal konut
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