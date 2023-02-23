Bakan Kurum: Kiracılara yapılacak kira yardımı 3 bin liraya çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hasar tespitini 11 ilimizde 7300 personelimizle yürütüyoruz.

Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Yıkımın ne denli olduğunu hasar tespitlerle göreceğiz. Deprem bölgesinde 518 bin hane kullanılamaz durumda

Nerede ağır hasar varsa ekiplerimizi o bölgelere yönlendirdik. Her köyümüze gittik, devletimizin şefkatli ellerini götürmeye gayret gösterdik

Hasar tespiti bugün itibarıyla yüzde 80 seviyelerine geldi, birkaç gün içerisinde tamamlayacağız

Hasar tespitleri esnasında Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem yaşadık, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız

Adıyaman Merkez'de zeminle ilgili etütlerimizi yapacağız. Elbistan, Ceyhan nehrimizin memba noktası, orada sıvılaşma kaynaklı bir yıkım söz konusu

Bina kayıt sistemleriyle hangi yılda yapılmışsa bunların hepsini veri olarak kaydediyoruz, veriler ışığında yıkımın sebeplerini detaylıca araştırıyoruz

1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını görüyoruz

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 16 gün sonra vatandaşların kalıcı konutlarının sözleşmelerinin imzalanmaya başlandığını açıkladı.

Kat kısıtlaması getireceğiz, dükkanları mümkün olduğunca bina altına koymayacağız, bina yanına koyacağız.

Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız, İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de yapacağız ve vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız.

Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım. Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım, hep birlikte bu süreci yönetelim, başka acılar yaşamayalım.

Depremden etkilenen şehirleri ihya sürecini kültürden, sanattan anlayan, sosyolojiyi, demografik yapıyı bilen bilim insanlarından oluşan bir heyetle yöneteceğiz.

1 yıl diyoruz ama önceki depremlerde 6 ay sonra teslim etmeye başladık. Burada da aynısını yapacağız, 6 ay sonra etap etap projelerimizi teslim edeceğiz.

İmar kısıtı uygulayacaksak, o araziyi yeşil alana çevirmek zorundaysak takasla, başka araziler göstermek suretiyle onları mağdur etmeyecek şekilde süreci yürüteceğiz

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki 43 bin sosyal konutun ihalesini tamamladıklarını, bu konutları da afet bölgesindeki diğer konutlarla eş zamanlı inşa edeceklerini açıkladı.