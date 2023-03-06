VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Belarus'ta eski cumhurbaşkanı adayı Tikhanovskaya'ya 15 yıl hapis cezası
Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı
Yaralıya müdahale eden sağlık ekibine otomobil çarptı: 1 sağlıkçı hayatını kaybetti
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
Depremde zarar görmeyen 3 bin 500 yıllık "Maraş Fili" korumaya alındı
Bakan Akar birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de
Hatay'da su ve gıda kolileri "Gezici Sosyal Market" tırlarıyla depremzedelere ulaştırılıyor
Deprem bölgelerinde görev yapan Kazak ekibe devlet nişanı
TFF, maçlardaki provokatif eylem ve söylemlerle ilgili cezai işlem uygulayacak
Etiyopya'dan insani yardım çağrısı
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 5 ilde kuralar çekilecek
Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış, 126 milyon doları aştı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı
Hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde uzlaşının "yakın” olduğunu söyledi
Depremlerin 1. ayında devam eden çalışmaları paylaştı
Türkiye'deki depremler... "Kurtarma ekipleri inanılmaz işler başardı"
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
WhatsApp, AB kurallarına uymayı kabul etti
Arap ülkeleri, destekleriyle Türkiye'yi yalnız bırakmadı
Meral Akşener, Millet İttifakı toplantısına katıldı
Bakan Nebati: Ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz
Hatay'da depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
Kabine toplandı! İşte gündem maddeleri...
06 Mart 2023 Pazartesi 16:21:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 16:21:00

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. ayında devam eden çalışmaları paylaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği bölgelerdeki konteyner kentlerde yaraların sarılmaya devam ettiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci ayında devam eden çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatan Kurum, "İlk saatlerden bu yana devletimizin tüm imkanlarıyla bölgede, milletimizin emrindeyiz. Yaşadıklarımızı bir an bile unutmadan, yaralarımızı birlikte saracak, hep birlikte ayağa kalkacağız." ifadesini kullandı.

Kurum'un paylaştığı videoda, deprem bölgesindeki çalışmalar kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte de depremzedeler için oluşturulan sosyal alanlara yer verildi. Bölgede, depremzedelerin barınma, sıcak su ve yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra çocuklar için oyun parkları da yapıldı.

Nurdağı'ndaki konteyner kente ilişkin yer alan görüntülerde bir kadın depremzede, "Konteynerde her türlü ihtiyaçlarımız var. Her türlü imkanı bize sunmuşlar. Devletimizden Allah razı olsun, Allah'ım bir daha bu afeti yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Başka bir kadın depremzede de "Sıcak suyumuz var, ısıtıcımız var, yemeğimiz zaten geliyor." diye konuştu.

Yaşlı bir kadın depremzede de konutların bir an önce yapılmasını ve evlerine taşınmayı arzuladığını ifade etti.

Başka bir depremzede de inançlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Biz bir yılda teslim edileceğini düşünüyoruz. Çünkü kısa zamanda bunlar yapıldığına göre onlar da yapılır diye düşünüyoruz. Güveniyoruz devletimize." dedi.

Etiketler : asrın felaketi deprem kahramanmaraş murat kurum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX