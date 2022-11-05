Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması!

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05 Kasım 2022 Cumartesi 19:43:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 19:43:00

Bakan Kurum: İstanbul'da bugüne kadar 300 bini aşkın konutun dönüşümünü tamamladık

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yerinde, gönüllü ve hızlı anlayışıyla İstanbul'un her yerinde bugüne kadar 300 bini aşkın konutun dönüşümünü tamamladıklarını söyledi.

Bakan Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, projenin bittiği zaman, içinde yeşil alanları, ağaçları ve oyun alanlarıyla Beyoğlu'na, çevresinde değer katacağını söyledi.

Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, İstanbul'un en önemli dönüşüm projelerinden biri olacağını ifade eden Bakan Kurum, "Burada mutluluk ve huzur içerisinde bütün Beyoğlulu kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz yaşayacaklar." diye konuştu.

İnşaatına başlanılan bu projenin, vatandaşların geleceğine dair atılan tüm bu adımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında İstanbul'dan başlattığı Türkiye'nin büyük dönüşüm hareketinin bir sonucu olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun mimarı, liderimiz, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, buradan, kutlu dava yolculuğuna çıktığı Beyoğlu'ndan, sevdalısı olduğu Aziz İstanbul'dan sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz."

"BİR ASRA SIĞACAK HİZMETLERİMİZİ 20 YILA SIKIŞTIRDIK"

Büyük Türkiye idealini omuzlarında yükselten İstanbul'a hizmet etmenin, şereflerin en büyüğü olduğunu dile getiren Kurum, "Çünkü biz, iyiliğe, güzelliğe, çalışmaya ve gayrete dair, kısacası davamıza dair ne biliyorsak, bunu İstanbul'umuza borçluyuz. İşte bu kadim tarihi birikime, bu kutlu şehri aziz kılan her bir esere duyduğumuz saygıyla, buradan başlayan ve burada yaşayan her bir vatandaşımıza duyduğumuz sevgiyle, 20 yılı aşkın zamandır hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz ve emin olun bir asra sığacak hizmetlerimizi 20 yıla sıkıştırdık." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un dört bir yanında, yedi tepesinde, her bir mahallesinde, 39 ilçede projeleri olduğunu belirten Kurum, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve İstanbul'u depreme hazırladıklarını vurguladı.

Bakan Kurum, hiçbir şekilde rantın olmadığını, tamamen insan ve çevre odaklı bu projeye muhalefetin karşı çıktığını belirterek "Niye çıkıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bunların hayalleri, ufukları dahil, bu projeleri yapmaya yetmez. Biz vatandaşımızın rızası çerçevesinde 'yapacağız' dedik. Yerinde, gönüllü ve hızlı anlayışıyla İstanbul'umuzun her yerinde bugüne kadar 300 bini aşkın konutumuzun dönüşümünü tamamladık. Kararlıyız, gayretliyiz. 2035 yılına kadar İstanbul'umuzda, Türkiye'de kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir sağlıksız, riskli yapı kalmasın istiyoruz." diye konuştu.

Bu anlayışla kangren haline dönen Fikirtepe'de 10 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini başlattıklarını ve gelecek yıl teslimlerini yapacaklarını anlatan Kurum, Gaziosmanpaşa'da, Esenler'de ve Çamlıca Camisi çevresi, Ataşehir, Kağıthane, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Beykoz ve Sultanbeyli'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına değindi.

Beyoğlu'ndaki dönüşümde vatandaşların mağdur olmaması için taşınma ve kira yardımları yaptıklarını anlatan Kurum, bugün temelleri atılan konutların 2 yıl içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Projeye dahil olan herkesin tapusuna kavuşacağını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Burada oturan tüm vatandaşlarımız yaptığımız yerinde dönüşümle yeni ve sağlıklı konutlarında, hiçbir yere gitmeden, yine burada oturacak, mahallesinde oturacak, komşularıyla, sevdikleriyle birlikte oturacak. Anılarını yaşatacaklar. İnşallah konutlarımızın anahtarlarını verdiğimizde biz de sizin yeni sıcak yuvalarınızda hep birlikte çayımızı, kahvemizi içeceğiz, sohbetimizi edeceğiz. Tek amacımız, hayalimiz de sizin o güzel dualarınızı almak, başka bir isteğimiz, arzumuz yok."

Beyoğlu'na Millet Bahçesi yapılacağını belirten Kurum, okul eksiği, yeşil alan, şehircilikle ilgili kentsel dönüşüm gibi her şeyi yapmanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Seçim yaklaştıkça birilerinin bugün milli iradeye, demokrasiye, Cumhuriyet'e karşı yeni skandallarına devam ettiğini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Daha önce büyükelçi kapılarını aşındıranlar, kriz anlarında milletimizin yanında olmayanlar, afetlerde, tatile gidenler ve yine bu krizlerde, diplomatlarla, büyükelçilerle birlikte denizden balık çıkaranlar, şimdi de icazet arayışındalar. Zamanlaması çok manidar ve sebebi de meçhul. İçeriği malum görüşme turlarına yeniden giriştiler. Tabii siz ne yaparsanız yapın, aziz milletimiz, Beyoğlu'muz, İstanbul'umuz, her şeyi görüyor. Bu millet kendi ikbalini ve istikbalini yine dışarıda arayanları da milletine yabancı olanları da görüyor, biliyor."

Etiketler : Murat Kurum Kentsel Dönüşüm İstanbul
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