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16 Şubat 2023 Perşembe 18:29:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 18:29:00

Bakan Kurum: İmar planı çalışmalarını yürütüyoruz

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Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, "(Deprem bölgesi) 577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık." dedi.

Bakanı Kurum, "(Deprem bölgesi) 577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık." açıklamasında bulundu.

Kurum'un yaptığı açıklarmadan satırbaşları şu şekilde:

"(Deprem bölgesi) 577 bin 689 bina incelendi. 2 milyon 665 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 56 bin 80 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık.

"Kahramanmaraş merkezli depremler) Zemin etütlerini yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyor ve 11 ilimizde süreci eş zamanlı yürütüyoruz."

Etiketler : Bakan Kurum deprem asrın felaketi

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