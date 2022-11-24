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24 Kasım 2022 Perşembe 23:53:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 23:53:00

Bakan Kurum: Vatandaşlarımız hasarsız ve az hasarlı binalara girebilir

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum; "Vatandaşlarımız hasarsız ve az hasarlı binalara girebilir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki deprem sonrası son durumu paylaştı. Bakan Kurum; "Toplamda 4 bin 316 binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları şu an itibarıyla yapılmış oldu." ifadelerine yer verdi.

Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi." dedi.

İşte Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

"Vatandaşlarımızın ne talebi varsa hızlıca onları gidermek gayreti içerisindeyiz. Bir yandan da hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Toplamda 4 bin 316 binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı. 71 acil yıkılacak bina var. Az hasarlı veya hasarsız tespit edilen yapılarda vatandaşlarımız evlerine girebilirler."

Etiketler : bakan kurum hasar deprem düzce
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