Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları sonrası hızla yaraları saracağız
Kaynak: TRT Haber
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketiyle ilgili "Hasar tespit çalışmalarımız sonrasında gerekeni yapacak, hızla yaraları saracağız" dedi.
Bakan Murat Kurum, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.
Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel felaketinin hemen ardından ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini ifade ederek, "Hasar tespit çalışmalarımız sonrasında gerekeni yapacak, hızla yaraları saracağız" dedi.
Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Hepimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.
Şanlıurfa ve Adıyaman'da — Murat KURUM (@murat_kurum) March 15, 2023
meydana gelen sel felaketinin hemen ardından
ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik.
Hasar tespit çalışmalarımız sonrasında gerekeni yapacak, hızla yaraları saracağız.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
Hepimize geçmiş olsun.
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