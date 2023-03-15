Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları sonrası hızla yaraları saracağız

Bakan Murat Kurum, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel felaketinin hemen ardından ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini ifade ederek, "Hasar tespit çalışmalarımız sonrasında gerekeni yapacak, hızla yaraları saracağız" dedi.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Hepimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.