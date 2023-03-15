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15 Mart 2023 Çarşamba 21:09:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 21:09:00

Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları sonrası hızla yaraları saracağız

Kaynak: TRT Haber

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketiyle ilgili "Hasar tespit çalışmalarımız sonrasında gerekeni yapacak, hızla yaraları saracağız" dedi.

Bakan Murat Kurum, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel felaketinin hemen ardından ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini ifade ederek, "Hasar tespit çalışmalarımız sonrasında gerekeni yapacak, hızla yaraları saracağız" dedi.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Hepimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Murat Kurum Sel Adıyaman Şanlıurfa

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