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"Gaziantep'i ve Kilis'i ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız"
31 Mart 2023 Cuma 16:33:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 16:33:00

Bakan Kurum: Gaziantep'i ve Kilis'i ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Gaziantep'i ve Kilis'i yeni yuvalarıyla, yeni yaşam alanlarıyla ayağa kaldırmak için tüm ekibimizle gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Kurum, "Gaziantep'i ve Kilis'i yeni yuvalarıyla, yeni yaşam alanlarıyla ayağa kaldırmak için tüm ekibimizle gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız." dedi.

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Etiketler : murat kurum gaziantep canlı

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