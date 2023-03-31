Bakan Kurum: Gaziantep'i ve Kilis'i ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Gaziantep'i ve Kilis'i yeni yuvalarıyla, yeni yaşam alanlarıyla ayağa kaldırmak için tüm ekibimizle gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız." dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.
Bakan Kurum, "Gaziantep'i ve Kilis'i yeni yuvalarıyla, yeni yaşam alanlarıyla ayağa kaldırmak için tüm ekibimizle gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- Bakan Soylu: İYİ Parti binasına saldırının faili yakalandı
- "Çin'in Ukrayna meselesinin çözümüne ilişkin planında uygulanabilir olmayan maddeler var"
- Terör örgütüne katılım için HDP binasında 'ikna eğitimi' almışlar
- "Amacımız 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir"
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: Artık Türkiye ayağa kalkıyor
- "Gaziantep'i ve Kilis'i ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız"