"Gaziantep'i ve Kilis'i ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız"

Bakan Kurum: Gaziantep'i ve Kilis'i ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Kurum, "Gaziantep'i ve Kilis'i yeni yuvalarıyla, yeni yaşam alanlarıyla ayağa kaldırmak için tüm ekibimizle gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağız." dedi.

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