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24 Mayıs 2023 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 19:00:00

Bakan Kurum: Gaz ve petrol gelirleriyle Aile ve Gençlik Bankası kuracağız

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 'Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar' yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizde, kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Güçlü Kadınlar ile Türkiye Yüzyılı" programına katıldı.

Türkiye kadınlarının bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, tarladan fabrikalara kadar her alanda ülkesini kalkındırmaya çalıştığını belirten Kurum, Bakanlık olarak en prestijli projelerde, bilgisine, görgüsüne ve estetik anlayışına inandıkları kadınlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, kadınlarla birlikte başlattığı Sıfır Atık Projesi'yle israfın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne geçildiğini anlattı.

AK parti iktidarları döneminde kadınlara hem çalışma hem aile hayatında her zaman destek olduklarını dile getiren Kurum, her alanda kadınlar için pozitif ayrımcılık politikalarını hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bakan Kurum, kadınları her zaman siyasetin kıymetli öznesi olarak gördüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 'Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar' yaklaşımıyla hazırlanan AK Parti seçim beyannamemizde, kadınlarımızın güvenli yarınları için yeni bir sayfa daha açıyoruz. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız."

Aile Kalkanı Programı ile ev kadınları, çocuklar ve gençler başta olmak üzere ailenin tüm bireylerine destek vereceklerine dikkati çeken Kurum, ev kadınları için emeklilik hakkı getireceklerini aktardı.

Ataşehir'de yapılan hizmetlere değinen Kurum, Barbaros Mahallesi'nde kentsel dönüşümü başlattıklarını, Şerifali Çiftliği'nde 1442 konut, 121 dükkan, 2 sosyal tesis ve 1 caminin yapımını da en kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

Murat Kurum, Yeniçamlıca, Mevlana ve Mimarsinan mahallelerinde ise 218 hektarlık alanı rezerv yapı alanı olarak belirlediklerini ifade ederek, İçerenköy'de donatı alanları üzerinde bulunan riskli yapıların dönüşümü için de 43 hektarlık alanı rezerv yapı alanı olarak belirlediklerini kaydetti.

Örnek ve Esatpaşa mahallelerinde de rezerv yapı alanında 570 ailenin mülkiyet sorununu çözüme kavuşturduklarını anımsatan Kurum, Aşık Veysel ve Mustafa Kemal mahallelerinde imar planı iptal edilen yerleri de rezerv alanı ilan edeceklerini dile getirdi.

Kurum, İnönü, Kayışdağı, İçerenköy mahallelerinde de rezerv alan ilan ettikleri 632 bin metrekare alanda kentsel dönüşüm sürecini hızlandırdıklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : Bakan Kurum Türkiye Aile ve Gençlik Bankası gaz ve petrol gelirleri
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