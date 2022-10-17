Bakan Kurum duyurdu: İlk temelleri 25 Ekim'de atacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal konut, arsa projesiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Bakan Kurum, ilk temelin 25 Ekim'de saat 14:00'da Ankara'da atılacağını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Seferberlik ruhuyla 12 saatte tüm kardeşlerimize ulaştık. Eskiden ahşap iskelelerle kurulup boya, sıva yapılırdı. Artık iş güvenliği açısından tüm güvenlik önlemleri alınarak çalışma yürütüyorlar. Tüm işçi sağlığı ve güvenliği açısından alınabilecek tüm tedbirleri alıyoruz.

Pandemi ve salgın sürecinde hiç bir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Yapılabilecek tüm düzenlemeleri yaparak, tedbirleri alarak vatandaşımızı bu süreçte en az etkilencek şekilde süreci yönetmeye çalıştık. Konut sektöründe arzı azaltmaya yönelik. İnsanların konut hakkı Anayasamızda da bir sosyal devlet hakkı.

Tüm dünyadaki yükselen konut ve kira artışlarına çözüm bulabilmek adına vatandaşımızın sesine kulak verdik. Üretimin artmasıyla bu bir dengeye gelecek. Biz bu talebin karşılanması amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyoruz.

"5 MİLYON SAHİBİ AİLEYİ EV SAHİBİ YAPTIK"

20 yıllık geçmişe baktığınızda söyleyip de yapamadığımız bir şey yok ne desek yapmışız. Dolayısıyla üretimde, sanayide, turizmde yapılabilecek denilen her şeyi yapmışız. Yaklaşık 5 milyon aileyi bugüne kadar ev sahibi yapmışız.

Afet bölgelerindeki evleri de teslim ettik. Bir taraftan da kentsel dönüşümü gerçekleştiriyoruz şuan sahada 300 bin konut yapılıyor.

İLK TEMEL 25 EKİM'DE

İlk temelleri 25 Ekim'de atacağız. Daha önce 20 yılda yaptığımız gibi vatandaşımıza karşı sözümüzü tutacağız. 81 ilimizde 622 ilçemizde konut projesi yaparken ciddi bir başvuruyla karşılaştık. Bugün itibari ile sosyal konuta başvuru 7,5 milyona ulaştı. Tabi bu talebi görünce Cumhurbaşkanımız talep karşısında kayıtsız kalmayalım dedi ve konut sayısını 1 milyona çıkardı.

Arsa başvurularında aynı konutta olduğu gibi gelir şartı var. İstanbul için 18 bin Anadolu'da 16 bin TL altında olması gerekiyor. Arsa alacaklarsa üzerine kayıtlı arsa veya konutun olmaması gerekiyor. İstanbul büyük bir metropol, vatandaşlarımız merkezdeki bütün projelere başvurabilirler.

Arsalarda taksit fiyatı artmayacak hem alırken kazanacaklar hem öderken fiyat artmayacak sabit taksitle alabilecek. Vatandaşımız ister müstakile ister müşterek başvurabilirler. Arsayı almış olan vatandaşlarımızı bizim hazırladığımız projeler üzerinden konutlarını inşa edebilecekler.

Geriye dönüp baktığımızda borcunu ödeyemeyen konularda vatandaşımızı sıkıntıya sokmadan uyarılarla sorunları çözdük. İyi niyet çerçevesi içerisinde bu sorunları çözüyoruz.

Müstakil arsalarla ilgili bir imar planı hazırlıyoruz. Vatandaşlarımız da kanuna uygun bir şekilde ister ahşap, ister çelik, ister betonarme istediği gibi diledikleri çerçevede proje belirleyip yapabilirler.

İsterlerse elimizde 7 bölge içi projeler var bunları vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde vereceğiz. Yaklaşık 330 milyon metrekare arsa çalıştık. Sosyal konut ve arsaların alt yapılarını mümkün olduğunca yan yana seçtik ki ikisini bir arada yapabilelim.