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19 Eylül 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 12:30:00

Bakan Kurum duyurdu: Başvurular 3,5 milyona yaklaştı

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne bu sabah itibariyle 3 milyon 466 bin 250 bin başvuru yapıldığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne 3 milyon 466 bin 250 başvuru yapıldığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin İlk Evim İlk İş Yerim Projelerine inancının tam olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız."

Etiketler : Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
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