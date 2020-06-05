Türkiye yeni millet bahçelerine kavuşuyor! Bakan Kurum'dan önemli açıklama

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05 Haziran 2020 Cuma 12:01:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 12:18:00

Bakan Kurum duyurdu! 10 yeni Millet Bahçesi bugün hizmete giriyor

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 TV Günün Manşeti programında açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Ankara'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bugün bir tören düzenleyeceğiz. Normalde Ankara'da devam eden 13 tane millet bahçemiz var. Tamamladığımızda Ankara'da ekolojik koridor oluşturacağız." dedi.

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutluyoruz. Tüm vatandaşlarımızın 5 Haziran Çevre Günü kutlu olsun. Depreme dayanaklı bir dünya, çocuklarımıza daha güzel şehirler bırakmak için çevre hassasiyetimizi artıracak çalışmalar yapalım istiyoruz. Bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımız, 5 Haziran 2018'de milletimizle Millet Bahçeleri yapacağımızı, bizim yurt dışına gidip gıptayla baktığımız, 'Bizim şehrimizde niye yok?' dediğimiz millet bahçelerini 81 ilimize de yapacağını ifade etmişti. Aradan 2 yıl geçti. O süreçte 13 Millet Bahçemizin açılışını cumhurbaşkanımızın teşrifiyle yapmıştık.

Bugün öğleden sonra 17 millet bahçesini milletimize kavuştruyoruz. Toplam devam eden 204 millet bahçemiz var. Toplam büyüklüğü 45 milyon metrekarelik alanı teşkil edecek. Bunun yatırım değeri de 14 milyar lira. Projenin içinde göletler, kıraathaneler, kütüphaneler, kapalı otoparklar şehrin ihtiyacı neyse o ihtiyaçları yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün 10 tane millet bahçesini milletimizle kavuşturacağız.

Pandemiyle süreci milletimizle birlikte en az hasarla atlattık. Artık normalleşme süreciyle 7'den 70'e tüm milletimizi millet bahçelerimize bekliyoruz.

Ankara'da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bugün bir tören düzenleyeceğiz. Normalde Ankara'da devam eden 13 tane millet bahçemiz var. Tamamladığımızda Ankara'da ekolojik koridor oluşturacağız.

İklim değişikliğiyle ilgili tüm dünya mücadele veriyor. Bunu en aza indirmek için şehrin nefes alacak alanlarını genişletmek gerekiyor. Biz şehrin içindeki yatay anlamdaki yeşil alanlarını artırmak istiyoruz.

Ankara'da bugün açılışını gerçekleştireceğimiz projede şöyle bir durum var. Hergelen meydanı dediğimiz alanla Atatürk Kültür Merkezi alanını birbirine bağlayan, arada Gençlik Parkı, 19 Mayıs Stadyumu, AKM alanı akabindede Atatürk Orman Çiftliği alanını birbirine bağlıyoruz. Bu alan yaklaşık 7 kilometre. Ve bu alanda ekolojik bir koridorla şehrin nefes alacak, Central Park'ın bir kaçtanesini yapacak ve birbirine bağlayacak bir çalışma yapıyoruz. Yine güneyinde Gölbaşıyla İmrahor'u birbirine bağlayacak Kanal Ankara diye bildğimiz projenin hem Gölbaşın'daki ilk etabına başladık hem de İmrahor'daki etabına başladık. Bunlar bittiğinde şehrin hem kuzeyinde hem güneyinde şehirde ekolojik koridor oluşturacağız.

2023 yılına kadar ülkemizin yüz ölçümünün yüzde 17'sini korunan alan olarak ilan etmeyi hedefliyoruz. Diğer taraftan sıfır atık projemiz var. Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttüğümüz, 2023 yılına kadar tüm belediyelerimizle tüm atıkları değerlendireceğimiz projelerimiz var.

204 Millet Bahçesinden 23'ünü bugün açmış oluyoruz. Bir kısmı ihale, bir kısmı saha aşamasında. Bizim amacımız 2023 yılına geldiğimize 81 ilimizde 81 milyon metrekare alanı vatandaşımıza kazandırmak.

Artık sadece illerimizde değil, ilçelerimizde bile Millet Bahçeleri yapıyoruz. Anlayış bu noktada tüm Türkiye'de yaygınlaştı. Bizde bundan büyük mutluluk duyuyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde de tüm dünyaya bu anlamda mesaj vermek istiyoruz.

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