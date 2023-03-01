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01 Mart 2023 Çarşamba 17:19:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 17:19:00

Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan Bakanlık koordinasyon merkezinde, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ile görüştü.

Görüşmelerde, 11 ilde yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkileyen "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hükümetin gösterdiği çabaya vurgu yapılarak, destek mesajları verildi.

"ŞU AN İTİBARIYLA HASAR TESPİTLERİNİ YÜZDE 85 SEVİYELERİNE GETİRDİK"

Lopez'i kabulünde, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları dile getiren Kurum, "Devletimizin tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren sahada depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Birlikte hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyacını giderme gayreti içerisinde olduk. Hızlıca arama-kurtarma çalışmalarını yürüttük. Ardından da geçici barınma alanları için çalışmalarımızı başlattık. Şu an itibarıyla hasar tespitlerini yüzde 85 seviyelerine getirdik." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, bugüne kadar depremlerde yapılan çalışmaları da anlattı.

"16 MART'TA, TÜRKİYE'YE DESTEK KONFERANSI DÜZENLENECEK"

Kurum, Meyer-Landrut'u kabulünde de deprem bölgesindeki çalışmaları ve son durumu aktardı.

Büyükelçi Meyer-Landrut da "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, 16 Mart'ta, Brüksel'de, AB girişimiyle Türkiye'ye destek konferansının düzenleneceğini bildirdi.

Konferansta, AB Komisyonu tarafından Türkiye'ye yapılacak yardımın açıklanacağını belirten Meyer-Landrut, "asrın felaketi" ile karşı karşıya kalan Türkiye'ye "Yanınızdayız" mesajı verdi.

Etiketler : murat kurum nikolaus meyerlandrut asrın felaketi deprem

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