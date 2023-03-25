VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den Danimarka'da yaşanan olaylara kınama
Bakan Özer, Ankara'da depremzede öğretmen ve aileleriyle iftar yaptı
BAE, depremzedeler için 236 uçak yardım malzemesi gönderdi!
Tatar: Türkiye, depremde enkaz altında kalan KKTC vatandaşlarının kurtarılması için imkanlarını sefe...
BDDK'dan 2 bankanın kurulmasına ve 1 bankanın faaliyetine izin
Azerbaycan'dan operasyon: Ermenistan'ın barış istemediği görüldü
25 Mart 2023 Cumartesi 20:36:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 20:36:00

Bakan Kurum depremzedelerle Mehmetçik İftar Çadırı'nda orucunu açtı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle Mehmetçik İftar Çadırı'nda iftar yaptı.

Bakan Kurum, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan Mehmetçik İftar Çadırı'na geldi.

Burada orucunu açan Kurum, bir süre sohbet ettiği depremzedelerin taleplerini dinledi.

Yemekte İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi.

İftarı hazırlayan Mehmetçiğe teşekkür eden Kurum'a, Gaziantep Valisi Davut Gül ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma eşlik etti.

Etiketler : Deprem Murat Kurum Gaziantep

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX