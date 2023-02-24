Bakan Kurum: Esnafa geçici işyeri imkanı sağlayacağız

Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerde esnafımız için geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Depremden etkilenen illerde) AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Demografik ve kültürel yapıyı değerlendirerek çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi konutlarımızı 1 yıl içerisinde etap etap teslim etmeye başlayacağız
Alınması gereken kararları yerinde, şehrin tüm bileşenleriyle, buradaki kanaat önderlerimizin talepleri neyse, demografik yapı neyse, buradaki kültürel yapı neyse hepsini içine alacak şekilde başlatıyoruz
Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesini yürütüyoruz
(Depremden etkilenen illerde) AFAD koordinasyonunda nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerlerinin kurulumunu yapmaya başlıyoruz.
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