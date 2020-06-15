Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları başladı
Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası 180 kişilik 90 ayrı ekiple hasar tespit çalışmalarına fiilen başlanıldığını belirtti.
Hiçbir mağduriyet yaşanmaması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:
"Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Yaraları hep birlikte saracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki 180 kişilik 90 ayrı ekibimizle Bingöl'de hasar tespit çalışmalarımızı fiilen başlattık. Hasar tespit araçlarımız, mobil laboratuvarımız ve karavanlarımız çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirildi."
- İstanbul'da surlardan kopan taşlar yola savruldu
- Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları başladı
- Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kartal Operasyonu başladı
- Başkan Erdoğan depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı diledi
- Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
- Başak Demirtaş'a hakaret eden kişi Selahattin Demirtaş destekçisi çıktı