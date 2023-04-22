VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Saldırılar Türkiye demokrasisine yapılmıştır"
Siyasi partilerde bayramlaşma ziyaretleri
"Suriye ve Irak'ın kuzeyinde son 4 günde 21 terörist etkisiz hale getirildi"
Bakan Kurum deprem bölgesinde inşa edilen köy evlerinin tanıtım videosunu paylaştı
TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
Türkiye'nin sağlık turizmi geliri 5 adımla 20 milyar dolara çıkabilir
22 Nisan 2023 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 15:30:00

Bakan Kurum deprem bölgesinde inşa edilen köy evlerinin tanıtım videosunu paylaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 76 gün sonra ilk köy evlerini teslim ettiklerini belirterek, evlerin iç ve dıştan görüntülerinin olduğu videoyu paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tutamayacakları hiçbir söz vermediklerinin altını çizerek, "Asrın felaketinden 76 gün sonra ilk köy evlerimizi bugün teslim ediyoruz. İnşallah 319 bin konutumuzun anahtarları da 365'inci günde afetzede kardeşlerimizin ellerinde olacak." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, depremden etkilenen köylerden 3'ünde köy evlerinin yapımının tamamlandığı belirtilerek, evlerin 3+1, tek katlı ve yöresel mimariye uygun inşa edildiği kaydedildi.

Videoda evlerin iç ve dıştan çekilmiş görüntülerine yer verildi.

Etiketler : murat kurum köy evleri deprem bölgesi asrın felaketi
İzmir'de müzik kampına girdi

İzmir'de müzik kampına girdi
Ali, babaya benziyor

Ali, babaya benziyor
1 milyon liralık değişim

1 milyon liralık değişim
Şeker Fareler'e ses verdi

Şeker Fareler'e ses verdi
Mutluluğa ‘Evet' dediler

Mutluluğa ‘Evet' dediler
Roman 2 oldu

Roman 2 oldu
‘Al Sancak' ziyareti

‘Al Sancak' ziyareti
Maldivler'de aşk başkadır

Maldivler'de aşk başkadır
TRT Dijital 40 yapımla açılacak

TRT Dijital 40 yapımla açılacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX