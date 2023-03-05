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05 Mart 2023 Pazar 14:53:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 14:53:00

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi

Kaynak: AA

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Bakan Kurum, deprem bölgesinde 1 milyon 728 bin binanın incelendiğini, 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde 1 milyon 728 bin binanın incelendiğini, 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.

Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Kahramanmaraş Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Kurum, deprem bölgesinde arama kurtarma, insani yardım, geçici ve kalıcı barınma alanlarına yönelik çalışmaların eşzamanlı yürütülmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Bakan Kurum, 7 bini aşkın personelle 11 ilde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremden etkilenen illerimizde bugüne kadar 5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin binada inceleme yapıldı. İçerisinde 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan 227 bin 27 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespitini yaptık. Kahramanmaraş'ta ise 123 bin 306 bağımsız bölümden oluşan 48 bin 873 binanın acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık."

"KAHRAMANMARAŞ'TA 88 BİN 500 KONUT VE 18 BİN 874 KÖY KONUTU İNŞA EDİLECEK"

Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında 11 ilde eşzamanlı çalışmaların yürütüldüğünü hatırlatan Kurum, Kahramanmaraş'ta 88 bin 500 konut ve 18 bin 874 köy konutunun inşa edileceğini söyledi.

Konutlarla ilgili ilk sözleşmelerin 21 Şubat'ta yapıldığının duyurulduğunu ifade eden Kurum, Gaziantep'te 4 bin 442 konut ve 400 köy evi, Adıyaman'da 854 konut ve 250 köy evi, Kilis'te 264, Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 4 bin 590, Şanlıurfa'da 300, Malatya'da 2 bin 420 ve Osmaniye'deki konutlar olmak üzere 13 bin 866 konutun yapımının başladığını bildirdi.

Kurum, yarın Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 588 ve Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1542 olmak üzere 2 bin 130 konutun daha sözleşmelerinin yapılacağını ifade ederek, "21 Şubat'tan 6 Mart'a kadar yaklaşık 21 bin konutumuzun yapımını başlatmış olacağız. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında toplam 244 bin 343 konutumuz ve yine köy evlerimizle beraber 309 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlatmış olacağız." bilgisini paylaştı.

Etiketler : murat kurum kahramanmaraş açıklama

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