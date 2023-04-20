Bakan Kurum: Bir yıl içinde 319 bin, ardından da toplamda 650 bin konutumuzu bitireceğiz

Bakan Kurum: Bir yıl içinde 319 bin, ardından da toplamda 650 bin konutumuzu bitireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "14 Mayıs, bir tarafta 'Bu ülke büyüsün, çocuklarımıza güzel bir gelecek sunalım ve bu geleceğin adı da Türkiye Yüzyılı olsun.' diyen bir liderin, diğer tarafa baktığınızda 'Bu Türkiye yüz yıl geri gitsin.' diyen Kılıçdaroğlu'nun seçimi olacak." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilin ve 14 milyon kişinin etkilendiğini dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Bu bayrama hüzünlü giriyoruz. Bu bayrama maalesef evinde giremeyecek, eşiyle, dostuyla, akrabasıyla bu bayramı yaşayamayacak birçok kardeşimiz var. Evlerini, yurtlarını terk ettiler. Bu depremde 50 bin 400 kardeşimizi yitirdik ama hamdolsun biz öyle büyük bir milletiz, öyle güçlü bir devletimiz var ki afetin ilk anından itibaren üstüne koya koya tüm vatandaşlarımızla birlikte tek yürek olduk. Seferberlik ilan ederek afetzede kardeşlerimizin yanına koştuk. Onlara 'Hızlı bir şekilde bu inşaat sürecini yapacağız.' diye söz verdik. 78 günde 106 bin konutun sözleşmesini yaptık, temellerini attık. 'Bir yıl içinde 319 bin, ardından da toplamda 650 bin konutumuzu bitireceğiz' dedik. Bu söz, büyük, güçlü Türkiye'nin sözüdür."

Bakan Kurum, kararlı olduklarını ve bu anlayışla çalışacaklarını belirterek, kentsel dönüşümü de kararlı şekilde yürüteceklerini, birinci önceliklerinin afet bölgesindeki 11 il olduğunu söyledi.

Ardından İstanbul'da dönüşüme odaklanacaklarını vurgulayan Kurum, "1,5 milyonluk büyük İstanbul dönüşümüne odaklanacağız. Bugüne kadar Türkiye'de tam 3,3 milyon konutu dönüştürdük. Sadece İstanbul'da 695 bin konut dönüştürdük." dedi.

Kurum, Beyoğlu'nda 6 ay önce söz verdikleri 778 konutun temelini davul zurnayla attıklarını hatırlatarak, bugün de Beyoğlu'nda olduklarını, Sütlüce ve Örnektepe mahallelerindeki 398 konutu bitirerek hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettiklerini anlattı.

Kasımpaşa'da otopark ve yeşil alan sıkıntısı olduğunu, nikah sarayı bulunmadığını ifade eden Kurum, ilçe belediyesiyle ortak çalışma yürüttüklerini ve TOKİ ile hızlı bir şekilde otopark, yeşil alan ve nikah sarayını yapacaklarını belirtti.

Okmeydanı'ndaki tüm alanları hızlı bir şekilde dönüştürmek istediklerini ve bu çerçevede irtibat ofisi açtıklarını anlatan Kurum, burada sorunların hızlıca çözüleceğini dile getirdi.

14 MAYIS SEÇİMLERİ

Bakan Kurum, 14 Mayıs seçimlerinin çok kritik olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok önemli. Var olma-yok olma meselesi. Biz deprem bölgesindeydik, buraya geldik ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza sözlerimizi tutmaya devam ediyoruz. Bir ayağımız burada, bir ayağımız deprem bölgesinde. Şehirlerimizin, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermenin gayretindeyiz. Şimdi 14 Mayıs, bir tarafta 'Bu ülke büyüsün, çocuklarımıza güzel bir gelecek sunalım ve bu geleceğin adı da Türkiye Yüzyılı olsun.' diyen bir liderin, diğer tarafa baktığınızda 'Bu Türkiye yüz yıl geri gitsin.' diyen Kılıçdaroğlu'nun seçimi olacak. Bir tarafta, terör örgütlerini sırtına almış 6 artı diğer gizli ortaklarıyla birlikte bu ülke geri gitsin diye uğraşan CHP var, diğer tarafa baktığınızda 21 yıldır vatandaşı için, milleti için köprüleri, okulları, hastaneleri, yolları, tünelleri, sosyal konutları, millet bahçelerini yapan bir AK Parti var. Siz kimin sözüne inanırsınız?"

Kurum, konuşmasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek ofisin açılışını gerçekleştirdi.

"BÜYÜK İSTANBUL DÖNÜŞÜMÜNE ODAKLANACAĞIZ"

Ardından Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap şantiyesini ziyaret eden Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Gaziosmanpaşa'da 1,5 milyon konutluk İstanbul'un dönüşümü hakkında müjde vereceğini söyledi.

İstanbul'un tüm riskli konutlarının dönüşümü adına çok önemli bir iradeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyacaklarını vurgulayan Kurum, "İstanbul'umuzun şu an 39 ilçesinde 93 bin deprem dönüşüm konutumuz fiilen devam etmektedir. Burası 6 ay önce başladığımız Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi... Beyoğlu Belediyemiz ile gerçekleştirdiğimiz, İstanbul'umuza değer katacak 920 konutluk bir projenin Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz eliyle inşasını yürütüyoruz. 6 ay önce başladığımız projemiz şu anda yüzde 20 aşamasına geldi. İnşallah 2024 yılında Okmeydanı'nda yaşayan kardeşlerimize teslim edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, bayramın ikinci gününde ilk köy konutlarını afetzedelere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile coşku içinde teslim edeceklerini kaydetti.