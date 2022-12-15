Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 Ağustos 2021'de Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bir video yayımladı.

Paylaşımında, ilçede ağır hasar gören binalar ile küçük sanayi sitesindeki iş yerlerinin bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin görüntülere yer veren Kurum, "Geçen yıl yaşanan selden hemen sonra Ayancık'taydık. Selin yaşandığı ilk günden bugüne vatandaşlarımızın elini hiç bırakmadık. Ayancık'a sağlam, güvenli konutlar ve iki sanayi sitesi kazandırıyoruz. Hemşehrilerimizi yeni yuva ve iş yerlerine en kısa sürede kavuşturacağız" açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Sinop İl Müdürü Salih Livaoğlu da "Bu konutların 47 tanesi 2+1, geri kalan 32 tanesi 3+1 konut olarak tasarlanmış, yerel mimariye uygun, çevre dostu konutlar. Yüzde 90 mertebesinde kendisini tamamlamış ve yaklaşık bir ay içerisinde halkımızın hizmetine sunulabilecek durumdadır. Bu bölgede toplam 56 tane yeni dükkan yapılmakta, yüzde 85 seviyesinde dükkanlar tamamlanmıştır" bilgisini verdi.