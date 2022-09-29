VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İki komşusunu öldüren sanığa 25 yıl 10 ay hapis cezası
Bakan Muş, Malezyalı mevkidaşı ile görüştü
Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı ile Kubrakov ile görüştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti
HDP'li Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi istendi
TOKİ ödemelerinde 'esneklik' var mı? Açıklama geldi
Türkiye, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na seçildi
Bulgaristan, Ukrayna'nın ağır silah yardımı talebini yeniden reddetti
Bakan Kurum: Ardahan Göle'de hasar tespit çalışmaları sürüyor
Türkiye, 2022-2024 döneminde UAEA Yönetim Kurulunda görev alacak
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davaya devam edildi
Araştırma: Kovid-19'un genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine yol açtığı gözlendi
Ankara Etlik Şehir Hastanesi hastalara hizmet vermeye başladı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, 4 Ekim'de yapılacak
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
New York borsası düşüşle açıldı
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 daraldı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a davet: Problemleri çözelim
EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini 6 ay uzattı
AB ülkeleri enerji krizini görüşmek üzere yarın toplanacak
"Muhalefet bloku, ortak fikir etrafında toparlanamamaları nedeniyle bir araya geliyor ve dağılıyor"
Yunanistan, Fransız TotalEnergies firmasıyla doğal gaz temini için anlaşma imzaladı
29 Eylül 2022 Perşembe 18:13:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 18:13:00

Bakan Kurum: Ardahan Göle'de hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iki gün önce deprem meydana gelen Ardahan Göle'de hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Kurum, açıklamasında, "Ardahan Göle'deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hasar tespitleri hızlıca tamamlayıp adımlarımızı atacağız" sözlerine yer verdi.

Etiketler : Bakan Kurum İklim Değişikliği sosyal medya
İngilizceleri yeterli değildi

İngilizceleri yeterli değildi
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Müziğe Nokta atış

Müziğe Nokta atış
Konserde zorlandı

Konserde zorlandı
Sosyetik güzelle yakalandı

Sosyetik güzelle yakalandı
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Kimsenin koltuğunda gözüm yok

Kimsenin koltuğunda gözüm yok
Türkülü fragman

Türkülü fragman
Mühendislik isteği

Mühendislik isteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes