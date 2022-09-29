Bakan Kurum: Ardahan Göle'de hasar tespit çalışmaları sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Kurum, açıklamasında, "Ardahan Göle'deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hasar tespitleri hızlıca tamamlayıp adımlarımızı atacağız" sözlerine yer verdi.