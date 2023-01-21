VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'ndan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a eşsiz bir eser kazandırdık
"(Altılı masa) Mesele aday değil, hangi fikirlerle milletin önüne çıkacağınızdır"
Türkiye Ermenileri Patrikliğinden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan: Bir ay ücretsiz olacak
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada bu metrodan daha kalitelisi yok
Zelenskiy: Ukrayna, güçlü olduğu için bütündür, bütün olduğu için güçlüdür
"Kur'an-ı Kerim'e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar"
Bakan Nebati: 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak
Zeugma Mozaik Müzesi, 2022'de 439 bin kişiyi ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı
Kabine yarın toplanıyor! Gündemde yeni yapılandırma paketi var
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki olarak Mardin'de kiliselerde gül dağıtıldı
Kuşadası ve Didim'de turizmciler erken rezervasyonla umutlarını artırdı
En çok konut satılan ilçeler Esenyurt ve Alanya oldu
Diyarbakır anneleri çocuklarına kavuşma ümidiyle eylemini sürdürüyor
Meclisten yaşlılıkta sağlık ve bakım ihtiyacını azaltmak için "yaşam boyu dijital takip" önerisi
Güney Afrika bölgesinde artan fil nüfusu, yerel ekosistemi tehdit ediyor
Yeşliçam'ın usta oyuncusu Hulusi Kentmen'i nesillere aktaracak
Şevval Sam haftanın 7 günü çalışıyor
Karne kutlaması
Minikler ‘Küçük Prens'te buluştu
Aceleci Koray
Ayakta alkışlandı
21 Ocak 2023 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 16:30:00

Bakan Kurum: Amacımız, hayalimiz, hedefimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz var

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Amacımız, hayalimiz, hedefimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da gerçekleştireceği toplu açılışlar öncesinde Gökdere Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap eden Kurum, alanı dolduran Bursalılara teşekkür etti.

Kurum, Bursa'nın tarihi bir gün yaşadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle "Türkiye Yüzyılı"nın Bursa'ya yakışacak birbirinden kıymetli eserlerinin açılışını yapacaklarını kaydetti.

Bursa'ya verdikleri sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bundan tam 7 asır önce bu şehirde bir hilal doğdu. Medeniyetimiz bu şehirden kök saldı, büyüdü, üç kıtaya bereket, huzur, mutluluk buradan, Bursa'mızdan dalga dalga yayıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar, Bursa için ne diyor biliyor musunuz? 'Duvar, kubbe, kemer, mihrap, çini hepsi Yeşil'de dua eder, Muradiye'de düşünür, Yıldırım'da kartal gibi ovanın üstünde bekler. Hepsinde tek bir ruh terennüm eder.' der. İşte bu ruh Bursa'nın her mahallesinde, her sokağında, karış karış adeta nakış gibi işlenmiştir. Bursa'da medeniyetimizin izlerini taşıyan yerlerin başında neresi geliyor? Tarihi Hanlar Bölgesi geliyor. Asırlardır dünyanın, Türkiye'nin ticaretine yön vermiş hanlarıyla çarşılarıyla manevi iklimiyle insanımızı, Bursa'mızı çepeçevre saran camileriyle hanları el birliğiyle geleceğe taşıyoruz."

"SİZLERE HİZMET ETMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kurum, Hanlar Bölgesi projesini Bursa Büyükşehir Belediyesiyle yürüttüklerini ve Bursa'nın 50 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdüklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hanlar Bölgesi'nde silüetimize zarar veren binaların hepsini kaldırdık ve ata yadigarı buradaki meydanımıza sahip çıkıyoruz. Yine aynı anlayışla Ulu Camii ve çevresinde Bursa'mızın hayali olan 3 yeni meydanı, yeni yeşil alanları Bursa'mıza kazandırıyoruz. Yine bu meydanlarla birlikte tarihi ve mekanı atalarımızın bize emanet ettiği değerleri koruyacak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tarihi, Çekirge Teras Projesi'ni de yine oradaki binaları yıkmak suretiyle biliyorsunuz orayı gençlerimize, vatandaşlarımıza, millet bahçeleriyle kültür alanlarıyla kazandırdık. Amacımız, hayalimiz, hedefimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz var. İnşallah Bursa'mızı çok daha iyi noktalara getirecek çalışmaları işte bu meydanı dolduran, bizlere gönül veren, 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dimdik duran Bursalı hanım kardeşlerimizle yapacağız, genç kardeşlerimizle yapacağız, tüm vatandaşlarımıza yapacağız."

Seçime 4 ay kaldığını vurgulayan Kurum, "Dört ay sonra Cumhur İttifakı'mızı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı rekor oylarla destekleyecek miyiz? Bursa'mızda sandıkları patlatacak mıyız? Allah hepinizden razı olsun. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm ekibimizle birlikte sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Etiketler : murat kurum bursa seçim
Alladı Pulladı'yı yorumladı

Alladı Pulladı'yı yorumladı
Bitişleri kutlamayı seviyorum

Bitişleri kutlamayı seviyorum
80'ler temalı doğum günü

80'ler temalı doğum günü
Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye geliyor
Yüksel Uzel'den haber var

Yüksel Uzel'den haber var
Annesini yanına alıyor

Annesini yanına alıyor
‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum

‘Elveda Gençliğim'i babam için okuyorum
Çekim öncesi toplantı

Çekim öncesi toplantı
Bülent Ersoy'lu başlangıç

Bülent Ersoy'lu başlangıç

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX