Bakan Kurum: Afet bölgesinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı
Kaynak: TRT Haber
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde 1 milyon 40 bin binayı inceledik. 130 bin binada 430 bin bağımız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı" açıklamasını yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, "Deprem Bölgesi Fay Hatları ve Zemin Sıvılaşması" konulu toplantının ardından açıklama yapıyor.
Deprem bölgesinde 1 milyon 40 bin binayı inceledik. 130 bin binada 430 bin bağımız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.
Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı.
Yeni binalar radya temel üzerine tünel temeller inşa edilecek.
- Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 9 bin 385 hasta taburcu edildi
- Emine Erdoğan'dan Hatay'daki depremlere ilişkin paylaşım
- Hatay merkezli depremler Karaman'da da hissedildi
- "Hatay'daki depremin ardından 20 artçı sarsıntı yaşandı!"
- Gaziantep Valisi Gül: Metruk bir binada kısmi çökme var, can kaybı yok
- İskenderun Devlet Hastanesi tedbir amaçlı tahliye ediliyor