Bakan Kurum: Afet bölgesinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, "Deprem Bölgesi Fay Hatları ve Zemin Sıvılaşması" konulu toplantının ardından açıklama yapıyor.

Deprem bölgesinde 1 milyon 40 bin binayı inceledik. 130 bin binada 430 bin bağımız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.

Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı.

Yeni binalar radya temel üzerine tünel temeller inşa edilecek.