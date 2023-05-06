Bakan Kurum: Adalar'da imar problemi tamamen çözülüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 1/5000, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını önümüzdeki hafta askıya çıkarıyoruz. Böylece Adalar'da imar problemi tamamen çözülüyor. Bundan sonra Adalar'da hiçbir tapu problemi olmayacak." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Büyükada'da AK Parti standını ziyaret etti, esnafla bir araya geldi.

Bagi aracına binerek Büyükada'yı gezen Bakan Kurum, Adalar Halk Eğitim Merkezi'nin açılışını yaparak, buradaki atölyeleri gezdi.

Anadolu Kulübü'nde gerçekleşen "Adalı Vatandaşlarımız İle Buluşma" programına da katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada Adalar'a müjdelerle geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Birincisi, 9 ada ve 5 mahallede mülkiyet sorunlarına ilişkin, tapu ve kadastro sicillerinde gerekli düzenlemeleri ve güncellemeleri yaptık. Burada tapu sorunu ve uyuşmazlıkları çözdük ve milletimiz artık rahat bir şekilde tapusunda tasarruf yapabilecek. Hayırlı olsun. İkincisi ise balıkların. Onlar da burada bizlerle birlikte yaşıyorlar. Onların da evi. Dolayısıyla balıkların geçtiği noktalara kurulan dalyanlardan vatandaşlarımız şikayetçiydi. Hemen harekete geçtik. Burgazada ve Büyükada'daki dalyan alanlarını kaldırdık. Burada rahatlıkla artık balıkçılık yapabilirsiniz."

Adalar'daki diğer projelere de değinen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Adalar'da gençlerimizin, çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmaya devam ediyoruz ve Büyükada'da Şehit Murat Yüksel İlkokulunu ve Kınalı Ada'daki Mehmetçik İlkokulunu afetlere karşı dirençli hale getirip Adalı kardeşlerimize hizmetlerimizi sunuyoruz. Burada 1000 öğrenci kapasiteli 125. Yıl İlköğretim Okulumuzun da inşaatı süratle devam ediyor. Yavrularımıza, evlatlarımıza, miniklerimize sözümüz, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. Ayrıca Kınalıada'daki sağlık ocağımızı bir ay içerisinde, Büyükada'daki kapalı spor salonumuzu da ağustos ayında gençlerimize, Adalı kardeşlerimize inşallah kazandırmış olacağız."

Adalar deyince akla denizde iskelenin geldiğini belirten Bakan Kurum, "Yük taşımacılığı yapan esnaflarımızın bizden talepleri olmuştur. Onların iskele müracaatlarını sonuçlandırdık ve böylelikle Adalar'a değer katmaya inşallah devam edeceğiz. Heybeliada'da gençlerimiz bizden futbol sahası istemişler. Biz elbette bu talebi geri çeviremezdik. Çünkü biz bütün mücadelemizi gençlerimiz için yapıyoruz. Gençlerimizin spor yapabilmesi için arazi devir teslim sürecimiz tamamlandı. İnşallah bu yıl içerisinde hep kardeşliğin kazanacağı futbol sahamız, gençlerimizin hizmetinde olacak." diye konuştu.

Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada'ya ekonomi ve istihdam açısından büyük değer katacak su ürünleri kooperatifinin kiralama sürecini tamamlayarak balıkçı esnafının dört gözle beklediği sorunu çözdüklerini aktaran Kurum, bunun da balıkçılara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bakan Kurum, Kınalıada'nın uzun süre su ihtiyacına cevap verebilecek, hijyen şartlarına uygun, paslanmaz çelikten su deposunun hazırlandığını ve inşallah Ada'nın hizmetine verileceğini söyledi.

"Adaları bir bütün olarak, mavilikleriyle, yeşillikleriyle, doğal güzellikleriyle istikbale taşıyacaklarını ifade eden Kurum, "Adaları koruyacağız." dedi.

Adalara bir kültür ve sanat merkezi de inşa edileceğini dile getiren Bakan Kurum, şunları belirtti:

"Burada gençlerimiz, kadınlarımız, sanatçılarımız her türlü sanatsal faaliyeti yapacaktır. Eğlenecekler, öğrenecekler ve mutlu, güvenli bir şekilde Adalar'da yaşayacaklar. Şimdi asıl müjdemize geliyoruz. Hazır mıyız? Adalar'ımızın yıllardır beklediği haberi burada sizlerin huzurunda paylaşıyorum. Adalarımızın bütün süreçlerini ilgili kurullarla birlikte görüştüğümüz, görüşlerini aldığımız, doğal güzelliklerin ve kültür hazinelerimizin korunacağı ilave bir yapılaşmaya meydan vermeyecek şekliyle, Adalar'daki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planını uzun zamandır takip ediyorduk ve çalışmalarımızı tamamladık. Kültür Koruma Kurulumuz bugün Turizm Bakanlığımızla da görüştük. Buradan bugün karar çıktı. İnşallah 1/5000, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını önümüzdeki hafta askıya çıkarıyoruz. Böylece Adalar'da imar problemi tamamen çözülüyor. Bundan sonra Adalar'da hiçbir tapu problemi olmayacak."

14 Mayıs seçiminin önemine değinen Kurum, "14 Mayıs'ta Adalar'da doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan diyecek miyiz? Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'mızı rekor bir oyla destekleyecek miyiz? Biz de bir kardeşiniz, bir evladınız, bakanınız olarak her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.