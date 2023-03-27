Bakan Kurum, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bir daha aynı hüznü, aynı acıları yaşamamak için devletimizle ve milletimizle 81 ilimizin tamamında dönüşüm seferberliği içerisindeyiz." dedi.

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