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27 Mart 2023 Pazartesi 17:46:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 17:46:00

Bakan Kurum: 81 ilimizin tamamında dönüşüm seferberliği içerisindeyiz

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Bir daha aynı hüznü, aynı acıları yaşamamak için devletimizle ve milletimizle 81 ilimizin tamamında dönüşüm seferberliği içerisindeyiz." dedi.

Bakan Kurum, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bir daha aynı hüznü, aynı acıları yaşamamak için devletimizle ve milletimizle 81 ilimizin tamamında dönüşüm seferberliği içerisindeyiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : murat kurum adıyaman temel atma töreni

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