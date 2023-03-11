VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AFAD Başkanı Sezer: Can kaybımız 47 bin 975'e yükseldi
Bakan Kurum: 27 bin 253 konutun yapımına fiilen başladık
Depremzede çocuklar moral buldu
Tren garı işyeri vagon evi
Onbeşliler gardaşlarının yanında!
Yaraları saran resim analizi
Gölge oyunuyla yüzler gülüyor
WhatsApp'a yeni emojiler geldi
Depp'in konserine 18 yaş sınırı
Festivalde Girik'e saygı duruşu
Devrim GS ailesine girdi
Sette talihsiz kaza
Güvenmem önemli
Fatih sadece arkadaşım!
Depremzede bebeğe sütanne oldu
Sürpriz yapacak
Proje bekliyor
Ayrılsak da beraberiz
Memleketine yardım eli
Acımızı unutmadık
MEB'den depremden etkilenen illerdeki 13 bin 60 konteynere televizyon
Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu: Tüm birimlerimiz sahada
Brezilya Amazonlarında şubat ayında "ormansızlaştırma rekoru" kırıldı
11 Mart 2023 Cumartesi 19:19:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 19:19:00

Bakan Kurum: 27 bin 253 konutun yapımına fiilen başladık

ABONE OL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı konuşmasında, '21 Şubat'tan bu yana 11 ilimiz genelinde toplam 27 bin 253 konutun yapımına fiilen başladık.' ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Başkanlığı'ndaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından detaylar:

- Depremin hemen sonrasında çok kısa sürede 20 binden fazla konutun inşasının başladığını görüyoruz. Bu büyük bir başarıdır. İnşallah süreç içerisinde kalan konutları da hızlıca halkımıza teslim edeceğiz.

Bakan Kurum'un açıklamalarından detaylar:

- Mağdur olan tüm vatandaşlarımızın mağduriyetini bir an önce gidermek için bir seferberlik anlayışıyla afetzede kardeşlerimizin yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz.

- Diyarbakır'da da konteyner sürecine geçişe ilişkin altyapı çalışmaları sürüyor. Kalıcı konutlara ilişkin de nasıl depremin ilk anında seferber olduysak aynı anlayışta yürüteceğiz.

- Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini de 11 ilimizde eş zamanlı yürütüyor olacağız. Diyarbakır'a da bu kapsam da 18 bin konut ve 3 bin köy konutu yapımı planlandı.

- Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 11 ilimizde eş zamanlı yürütüyoruz. 21 Şubat'tan bu yana 11 ilimiz genelinde toplam 27 bin 253 konutun yapımına fiilen başladık

- Önümüzdeki iki ay içerisinde 309 bin konutun yapımını başlatmış olacağız. 11 ilimizde inşa ve ihya süreci eş zamanlı yürütülüyor olacak.

- Daha önce Sur'da ne yaptıysak, Sur'u nasıl ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla Diyarbakır'da zarar gören alanları da ayağa kaldıracağız.

Etiketler : bekir bozdağ murat kurum diyarbakır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX