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19 Haziran 2020 Cuma 22:09:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 22:09:00

Bakan Kurum: 2023'e geldiğimizde her ilimizde en az bir tane millet bahçesi yapmış olacağız

Kaynak: AA

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e geldiğimizde her ilimizde en az bir tane millet bahçesi yapmış olacağız. Şu an devam eden ve değeri 14 milyar lirayı bulan 207 millet bahçesi projemiz var. Etaplar halinde bunları tamamlıyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bazı programlara katılmak üzere geldiği Konya'da, Selçuklu Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Buradan Ardıçlı TOKİ Sosyal Konut Proje Alanı'na geçerek incelemelerde bulunan Kurum ilgililerden bilgi aldı.

Kurum, daha sonra Millet Bahçesi Projesi'nin yapılacağı alanı inceleyerek burada oynayan çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bakan Kurum, Konyaspor forması da dağıttığı çocuklarla top oynadı. Burada bulunan çocuklardan birinin "Murat abi hangi takımı tutuyorsun?" demesi üzerine Kurum, Konyaspor'u tuttuğunu söyledi. Daha sonra çocuğun Konyaspor'un ligden düşeceğini söylemesi üzerine Kurum'un, "Hayır mücadele veriyoruz, ligden düşmeyeceğiz." demesi çevredekileri gülümsetti.

"AMACIMIZ ŞEHİRLERİMİZDEKİ YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTIRMAKTIR"

İncelemenin ardından Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'da şu an projelendirilen ve inşaatına başlanan 11 millet bahçesi projesinin bulunduğunu söyledi.

Projelerin en kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz alan eski Konya Stadyumu'muzdu. Konyaspor'un başarılarını, tarihlerini yazdığı stadyumumuzun bulunduğu alan yaklaşık 108 bin metrekaredir. Burası şehrin merkezinde insanların rahatlıkla yürüme mesafesiyle gelebileceği bir konumda. Bu alan üzerinde bir göletimiz, millet kıraathanemiz, millet kütüphanemiz, çayır alanımız, etkinlik alanımız, koşu ve bisiklet yollarımız olacak. 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu ve mutlu bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir alanın inşaatını başlatıyoruz. İhalesini de gerçekleştirdik. İnşallah bu ay içerisinde de inşaatına başlayacağız. Konya'mıza hizmet etmek üzere projemizi tamamlamış olacağız. Amacımız şehirlerimizdeki yeşil alan miktarını artırmaktır. Kişi başı yeşil alan miktarını artıracak ve ekolojik koridorları oluşturacak bu projeleri inşallah her şehrimize 2023'e giden yolda yapacağız. 2023'e geldiğimizde her ilimizde en az bir tane millet bahçesi yapmış olacağız. Şu an devam eden ve değeri 14 milyar lirayı bulan 207 millet bahçesi projemiz var. Bunları etaplar halinde tamamlıyoruz."

"BU PROJE ŞEHRİMİZE DEĞER KATACAK"

Projelerin tamamlanmasıyla şehirlerin nefes alacağını vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda eskiden hem basketbol oynuyorduk hem de Konyaspor'umuzun maçlarına maçlarına geliyorduk. Burası gerçekten Konya için kıymetli bir alan. Biz de burayı tüm Konyalı hemşehrilerimiz kullansın, değerlendirsin diye böyle bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu proje şehrimize değer katacak. Gerçekten kültürel anlamda içerisinde camisinin, yeşil alanlarının ve koku bahçelerinin olduğu çok önemli bir proje. Biz vatandaşımızı önemsiyoruz. Onların dertleriyle dertlenmeye çalışıyoruz."

Bakan Kurum'a ziyaretleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile AK Parti İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti.

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