Bakan Kurum: 11 ilimizi yeniden ayağa aldırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta Pazarcık Depremi Sonrası 17902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu. Bakan Kurum yaptığı konuşmada, "11 ilimizi kendi tarihi dokusuyla yeniden ayağa aldırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Pazarcık Depremi Sonrası 17902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, "11 ilimizi kendi tarihi dokusuyla yeniden ayağa aldırmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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