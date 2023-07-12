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12 Temmuz 2023 Çarşamba 20:07:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 20:07:00

Bakan Koca'dan yüksek sıcaklık uyarısı... "Bu saatlerde dışarıya çıkmayın"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşırı sıcaklıklara karşı uyarılarda bulundu. Sıcak çarpmasının ardından vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı durumlarda ciddi risklerin oluştuğuna dikkat çeken Bakan Koca, "Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak çarpmasına karşı yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlıkları olanlara, sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, "hipertermi" olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekerek, "Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında, İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Enes Seyda Şahiner'in sıcak çarpmasına ilişkin uyarılarını içeren videoya da yer verdi.

Etiketler : sıcak çarpması kronik rahatsızlık diyabet hastalığı yüksek tansiyon kalp hastalığı astım yüksek risk
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