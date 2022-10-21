Bakan Koca'dan yaralı maden işçilerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve hastanede tedavi gören 6 maden işçisini yakından takip eden doktorlarla bir araya geldi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan maden işçisi 6 hastamızın durumu hakkında, hastalarımızı yakından takip eden doktorlarımızla bir toplantı yaparak, detaylı bilgi aldık; tedavi süreçlerinin planlanması konusunda istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altında olan maden işçisi 6 hastamızın durumu hakkında, hastalarımızı yakından takip eden doktorlarımızla bir toplantı yaparak, detaylı bilgi aldık; tedavi süreçlerinin planlanması konusunda istişarelerde bulunduk. pic.twitter.com/mICjmvkQIS— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2022
Bartın'daki maden kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledilen 6 hastamızın yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine detaylı bilgi verdim. pic.twitter.com/OoKe7s3XkB— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2022
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