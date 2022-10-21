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21 Ekim 2022 Cuma 22:22:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 22:22:00

Bakan Koca'dan yaralı maden işçilerle ilgili açıklama

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve hastanede tedavi gören 6 maden işçisini yakından takip eden doktorlarla bir araya geldi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan maden işçisi 6 hastamızın durumu hakkında, hastalarımızı yakından takip eden doktorlarımızla bir toplantı yaparak, detaylı bilgi aldık; tedavi süreçlerinin planlanması konusunda istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bakan Koca sosyal medya Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
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