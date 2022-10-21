Bakan Koca'dan yaralı maden işçilerle ilgili açıklama

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan maden işçisi 6 hastamızın durumu hakkında, hastalarımızı yakından takip eden doktorlarımızla bir toplantı yaparak, detaylı bilgi aldık; tedavi süreçlerinin planlanması konusunda istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altında olan maden işçisi 6 hastamızın durumu hakkında, hastalarımızı yakından takip eden doktorlarımızla bir toplantı yaparak, detaylı bilgi aldık; tedavi süreçlerinin planlanması konusunda istişarelerde bulunduk. pic.twitter.com/mICjmvkQIS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2022