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Bakan Koca: Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor
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25 Aralık 2023 Pazartesi 21:20:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 21:20:00

Bakan Koca: Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 15 askerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gören askerin bulunmadığını açıkladı.

Koca, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan, uçak ambulansla Ankara'ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 6 askeri ziyaret ettiğini belirtti.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Hamdolsun genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor.

Tedavileri Şırnak'ta yapılan 9 askerimizden 2'si taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden 7 askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkanları seferber etmiş durumdayız.

Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dahil her şeyi göze alanları hiçbir zaman, asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak."

Etiketler : bakan koca yaralı asker açıklama
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