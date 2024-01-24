Bakan Koca'dan X hastalığı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamalarının ardından gündeme gelen 'Hastalık X' ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

'Farzımuhal Hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun"