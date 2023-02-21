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21 Şubat 2023 Salı 08:53:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 08:53:00

Bakan Koca'dan videolu "ALO 112" çağrısı: "Vaka ihbar noktası Twitter veya Instagram değil"

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Sağlık Bakanı Koca, depremde vaka ihbarlarının "ALO 112" hattına yapılması çağrısında bulundu. Bakan Koca, paylaşımında deprem bölgesinde görev yapan bir sağlık çalışanının sahte ihbarlara ilişkin yaptığı uyarıya ilişkin video mesajına da yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde vaka ihbarlarının "ALO 112" hattına yapılmasını istedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada verilen vaka ihbar mesajı kim görürse ona ulaşır. ALO 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimse tam olarak aradığınız adrese, anında ulaşır. Sizin istediğiniz de bu değil mi?" ifadesini kullandı.

"Vaka ihbar noktası Twitter veya Instagram değil"

Bakan Koca, paylaşımında deprem bölgesinde görev yapan bir sağlık çalışanının sahte ihbarlara ilişkin yaptığı uyarıya ilişkin video mesajına da yer verdi.

Görüntüde yer alan 112 Acil Sağlık ekibindeki bir kadın görevli, sosyal medyada depreme ilişkin çok sayıda sahte ihbarın yer aldığına işaret etti.

Deprem sonrası bölgede çöken binaların boş olduğunu belirterek, bunlara ilişkin panik halinde yapılan ihbarların müdahalelere etkisine dikkati çeken görevli, "Sizden ricamız teyit almadığınız hiçbir ihbarı hiçbir yerde paylaşmayın. Arkadaşlar vaka ihbar noktası Twitter veya Instagram değil. Teyit aldığınızda 112 aranacak, 112 ekipleri koordineli bir şekilde bizi gönderecekler." görüşünü paylaştı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">&quot;VAKA İHBAR NOKTASI SOSYAL MEDYA DEĞİL&quot;<br><br>��Sağlık Bakanı @drfahrettinkoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir sağlık çalışanının sahte ihbarlara karşı yaptığı uyarıya ilişkin video mesajına yer vererek ihbarların &quot;ALO 112&quot; hattına yapılması çağrısında bulundu#hatay pic.twitter.com/TKySANScm1</p>&mdash; Akşam Gazetesi (@Aksam) February 21, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Deprem 112 Acil Sağlık ekibi

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