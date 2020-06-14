Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Dünkü vaka tablomuz...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun."