Bakan Koca bu sözlerle uyardı: Dünkü vaka tablomuz...

Bakan Koca'dan vaka artışlarıyla ilgili uyarı
Bakan Koca, 'Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden önemli bir açıklamada bulundu.
Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:
"Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun."
Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun. pic.twitter.com/2Q7UMXtlHP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2020
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