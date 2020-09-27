Bakan Koca'dan temsili fotoğrafla dikkat çeken paylaşım
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca izole olması gereken bir hastanın ziyaretçi kabul etmesine ilişkin temsili bir fotoğraf paylaşarak uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişilerin izolasyon kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı.
Koca, Twitter hesabından, izole olması gereken bir hastanın ziyaretçi kabul etmesine ilişkin temsili bir fotoğraf paylaştı.
Hafif şikayetleri olup tedavisi evde yapılan veya semptomsuz ama izolasyon kuralına kesinlikle uyması gereken kişilerden bazılarının bu kurala uymadığı bilgisini aldıklarını aktaran Bakan Koca, "Testi pozitif çıkan kişi, bulaştırıcılık açısından kendini tıpkı hastanedeki hasta gibi görmelidir." ifadesini kullandı.
Fahrettin Koca, bir başka paylaşımında ise koronavirüse karşı kurallara uyulmasını isteyerek, "Virüse yayılma fırsatı veren bizleriz. Mücadelenin kurallarına ne kadar uyarsak, o kadar geriliyor." değerlendirmesini yaptı.
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