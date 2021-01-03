Bakan Koca'dan SMA açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir. İlaç şirketlerinin baskısıyla çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Evlilik öncesinde gen taraması da yaparak tedbir alınacak ve ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene kadar mücadelemiz devam edecektir." dedi.

Bakan Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

Devletimiz işe yaradığı ispat edilen her tedaviyi ücretsiz olarak evlatlarımız için kullanmaya devam edecektir. Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır.

SGK'DAN SMA HASTALIĞI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), 11 Aralık 2020 tarihinde SMA hastalarıyla ilgili bir basın açıklaması yapılmıştı.

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının %99’unu kapsama alan Genel Sağlık Sigortası ile kaliteli sağlık hizmetlerini erişilebilir kılmaktadır.

Tüm dünyada SMA hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaç, Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışından getirilebilecek ilaçlar listesinde yer almakta olup; Sosyal Güvenlik Kurumunca yurt dışından özel izinle getirilerek, aracısız ve ücretsiz olarak hastalarımıza ulaştırılmaktadır.

İlaçların yanı sıra bu kapsamdaki her türlü tetkik ve tedaviye erişim de ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

SMA Tedavisinde kullanılan ilaç;

SMA Tip 1 hastaları için 05/07/2017'den SMA Tip 2-3 hastaları için 01/02/2019'dan itibaren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındadır. Şu ana kadar bu kapsamda ödenen tutar 2 milyar TL'yi aşmıştır. Tüm hastalıklar için yeni çıkan ilaç, tetkik ve tedavi yöntemlerinin etkinliği ve yerindeliği, ilgili komisyonlarca takip edilmeye ve gözlemlenmeye devam edilmektedir. Devletimiz daima tüm vatandaşlarımızın yanındadır."

BAKAN ZÜMRÜT SELÇUK'TAN SMA TEDAVİSİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan SMA hastalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Zümrüt Selçuk, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8.920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. "Önce insan" diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız.