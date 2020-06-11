Fahrettin Koca'dan gençlere mesaj: Aklım sizde

Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda, ''Sevgili Gençler. Salgın döneminde genç olmak kabahat değildi. Virüsü bilmeden yayma ihtimali evde kalmanıza yol açtı. Şimdi büyüklerimize karşı koruyucu olmanız gerekiyor. Bugünün örnek genci, bence, maskesini takan, mesafesini koruyan gençtir. Bir ağabeyiniz olarak aklım sizde.'' ifadelerinde bulundu.



BAKAN KOCA'DAN ŞİDDET GÖREN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin "Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez." ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, son dönemde yeni şiddet olayları yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşım, iki yeni şiddet olayı yaşadık. Sağlık hizmetlerinin insanlık için ne anlama geldiğinin iyi bilindiği günlerde! Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez. Birkaç istisna dışında, size tüm insanlık saygı duyuyor. Geçmiş olsun."