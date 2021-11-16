Bakan Koca'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sezai Karakoç'un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. Bakan Koca, "Sezai Karakoç'u kaybettik. Bilgemiz, şairimiz artık aramızda değil. Başımız sağ olsun" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sezai Karakoç'un vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
Karakoç'un dizelerine de yer veren Koca, şu mesajı paylaştı:
"Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Sezai Karakoç'u kaybettik. Bilgemiz, şairimiz artık aramızda değil. Başımız sağ olsun."
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