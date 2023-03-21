Bakan Koca'dan selde ölen hemşire ve kızı için paylaşım
Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan hemşire Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın cansız bedenlerine ulaşılması nedeniyle, "Acımız büyük. Camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire arkadaşımız Fatma Tekdal'la bir buçuk yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın cansız bedenine ulaşıldı. Acımız büyük. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire arkadaşımız Fatma Tekdal'la bir buçuk yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın cansız bedenine ulaşıldı. Acımız büyük. Allah rahmet etsin, mekânları cennet olsun. Camiamıza başsağlığı diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2023
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