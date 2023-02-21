21 Şubat 2023 Salı 14:02:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 14:02:00
Bakan Koca'dan şebeke suyu açıklaması: Şu aşamada ancak günlük kullanıma elverişlidir
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatay'da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada elverişli değildir." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesi Hatay'daki şebeke suyuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Elimizdeki sonuçlara göre, Hatay'da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada elverişli değildir. Şebeke suyu, şu aşamada ancak günlük kullanıma elverişlidir.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">ELİMİZDEKİ SONUÇLARA GÖRE, Hatay'da şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılmaya şu aşamada elverişli değildir. Şebeke suyu, şu aşamada ancak günlük kullanıma elverişlidir.</p>— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 21, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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