Defin işlemi bitmiş değil. Yasımız devam ediyor. Anadolu'da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser. Benim, doğrusu arama kurtarma faaliyetleri bitmeden kesmek içimden gelmiyor, kesemedim
Bakan Koca'dan sakalını neden kesmediği sorusuna yanıt: Anadolu'da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok bakan sakal bıraktı. Bunlarda biri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, neden sakal bıraktığını ve ne zaman tıraş olacağını açıkladı. İşte detaylar...
BAKANLARIN SAKALLARINI KESMEMESİ GÜNDEM OLMUŞTU
Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi isimlerin sakallarını kesmemesi ise sosyal medyada gündeme gelen konulardan biri oldu.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından sakal bırakan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, neden tıraş olmadığını açıkladı.
CENAZE SAHİBİ DEFİN BİTMEDEN SAKALINI KESMEZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sakalını neden kesmediğine yönelik soruya şu şekilde cevap verdi:
- "Birbirimize sarıldık, salavat ve şehadet getirdik"
- "Türkiye, Yunanistan'a saldırırsa ne yaparsınız?" sorusuna çok net yanıt
- Bakan Koca'dan sakalını neden kesmediği sorusuna yanıt
- Hasar tespitleri nasıl yapılıyor?
- Deprem bölgesinde bulaşıcı hastalık riski var mı?
- Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi