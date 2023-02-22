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22 Şubat 2023 Çarşamba 11:29:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 11:29:00

Bakan Koca'dan sakalını neden kesmediği sorusuna yanıt: Anadolu'da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok bakan sakal bıraktı. Bunlarda biri olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, neden sakal bıraktığını ve ne zaman tıraş olacağını açıkladı. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından neden sakallarını kesmediğine ilişkin soruya yanıt verdi.

BAKANLARIN SAKALLARINI KESMEMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi isimlerin sakallarını kesmemesi ise sosyal medyada gündeme gelen konulardan biri oldu.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından sakal bırakan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, neden tıraş olmadığını açıkladı.

CENAZE SAHİBİ DEFİN BİTMEDEN SAKALINI KESMEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sakalını neden kesmediğine yönelik soruya şu şekilde cevap verdi:

Defin işlemi bitmiş değil. Yasımız devam ediyor. Anadolu'da cenaze sahibi definden sonra sakalını keser. Benim, doğrusu arama kurtarma faaliyetleri bitmeden kesmek içimden gelmiyor, kesemedim
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Defin işlemi bitmiş değil. Kahramanmaraş SAKAL

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