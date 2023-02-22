Bakan Koca'dan sakalını neden kesmediği sorusuna yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından neden sakallarını kesmediğine ilişkin soruya yanıt verdi.

BAKANLARIN SAKALLARINI KESMEMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi isimlerin sakallarını kesmemesi ise sosyal medyada gündeme gelen konulardan biri oldu.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından sakal bırakan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, neden tıraş olmadığını açıkladı.

CENAZE SAHİBİ DEFİN BİTMEDEN SAKALINI KESMEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sakalını neden kesmediğine yönelik soruya şu şekilde cevap verdi: