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13 Aralık 2023 Çarşamba 19:54:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 19:54:00

Bakan Koca'dan Saadet Partili Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün TBMM Genel Kurulunda fenalaşan ve hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, 'Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim.' dedi.

Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada tedavisi süren Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Koca, TBMM'de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen Bitmez'in, hastanedeki ilgili tüm branş hekimleri ve sağlık personeli tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.

Koca, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : sağlık durumu TBMM Saadet Partisi
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