Bakan Koca'dan restorandaki patlamaya ilişkin açıklama

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın'da yaşanan patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralılardan 4'ünün tedavisinin kaldırıldıkları hastanelerde devam ettiğini aktaran Koca, "Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var, ilk müdahalenin ardından İzmir'e nakli yapılıyor." bilgisini paylaştı.

Olay yerine ilk ambulansın, patlamadan 2 dakika sonra ulaştığını anlatan Koca, şunları kaydetti:

"5 ambulans, 1 UMKE Timi, 18 sağlık personeliyle kazanın sonuçlarını hafifletmeye çalıştık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız."