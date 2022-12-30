Bakan Koca'dan restorandaki patlamaya ilişkin açıklama
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki restoranda meydana gelen patlamada yaralanan 5 kişiden birinin entübe durumda olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın'da yaşanan patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.
Yaralılardan 4'ünün tedavisinin kaldırıldıkları hastanelerde devam ettiğini aktaran Koca, "Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var, ilk müdahalenin ardından İzmir'e nakli yapılıyor." bilgisini paylaştı.
Olay yerine ilk ambulansın, patlamadan 2 dakika sonra ulaştığını anlatan Koca, şunları kaydetti:
"5 ambulans, 1 UMKE Timi, 18 sağlık personeliyle kazanın sonuçlarını hafifletmeye çalıştık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız."
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